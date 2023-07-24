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Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье - РИА Новости, 24.07.2023
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье
Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:00
2023-07-24T19:00
2023-07-24T19:00
происшествия
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приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. Ранее в местных соцсетях распространилось видео, где слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что кадры сняты в районе приморского поселка Соловей-Ключ. "Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ", - рассказал собеседник агентства. В субботу сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в районе улицы Проселочной во Владивостоке, он находится в реанимации. В полиции уточняли, что в результате конфликта 39-летнего мужчину ранили в голову. По факту СУСК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство", личность подозреваемого установлена, его ищут.
https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html
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происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке Соловей-Ключ в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее в местных соцсетях распространилось видео, где слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что кадры сняты в районе приморского поселка Соловей-Ключ.
"Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ", - рассказал собеседник агентства.
В субботу сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в районе улицы Проселочной во Владивостоке
, он находится в реанимации. В полиции уточняли, что в результате конфликта 39-летнего мужчину ранили в голову. По факту СУСК по Приморскому краю
возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство", личность подозреваемого установлена, его ищут.
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