https://ria.ru/20230724/strelba-1886031917.html

Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье

Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье - РИА Новости, 24.07.2023

Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье

Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T19:00

2023-07-24T19:00

2023-07-24T19:00

происшествия

владивосток

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. Ранее в местных соцсетях распространилось видео, где слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что кадры сняты в районе приморского поселка Соловей-Ключ. "Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ", - рассказал собеседник агентства. В субботу сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в районе улицы Проселочной во Владивостоке, он находится в реанимации. В полиции уточняли, что в результате конфликта 39-летнего мужчину ранили в голову. По факту СУСК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство", личность подозреваемого установлена, его ищут.

https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html

владивосток

приморский край

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происшествия, владивосток, приморский край