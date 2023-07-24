Рейтинг@Mail.ru
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:00 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/strelba-1886031917.html
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье - РИА Новости, 24.07.2023
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье
Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T19:00
2023-07-24T19:00
происшествия
владивосток
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону. Ранее в местных соцсетях распространилось видео, где слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что кадры сняты в районе приморского поселка Соловей-Ключ. "Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ", - рассказал собеседник агентства. В субботу сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в районе улицы Проселочной во Владивостоке, он находится в реанимации. В полиции уточняли, что в результате конфликта 39-летнего мужчину ранили в голову. По факту СУСК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство", личность подозреваемого установлена, его ищут.
https://ria.ru/20230717/proverka-1884761385.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, приморский край
Происшествия, Владивосток, Приморский край
Полиция проверит видео со стрельбой в поселке в Приморье

Полиция проверит видео со стрельбой в поселке Соловей-Ключ в Приморье

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Проверка организована после размещения в интернете видеозаписи со стрельбой на территории поселка в Приморье, сообщил РИА Новости представитель управления МВД по региону.
Ранее в местных соцсетях распространилось видео, где слышны звуки выстрелов. Утверждалось, что кадры сняты в районе приморского поселка Соловей-Ключ.
"Полиция проводит проверку по факту видеозаписи, размещенной в сети интернет, на которой слышны звуки выстрелов на территории поселка Соловей-Ключ", - рассказал собеседник агентства.
В субботу сообщалось, что один человек пострадал при стрельбе в районе улицы Проселочной во Владивостоке, он находится в реанимации. В полиции уточняли, что в результате конфликта 39-летнего мужчину ранили в голову. По факту СУСК по Приморскому краю возбудило уголовное дело по статье "покушение на убийство", личность подозреваемого установлена, его ищут.
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
Полиция Москвы заинтересовалась видео с избиением несовершеннолетних
17 июля, 23:55
 
ПроисшествияВладивостокПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала