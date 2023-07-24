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Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы"
Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы" - РИА Новости, 24.07.2023
Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы"
Первая любовь Альберто пришлась на подростковый период. Чувства были настолько сильными, что, казалось, это навсегда. Отношения закончились, оставив в сердце пустоту. Родители не знали, как поддержать сына. Альберто не хотел есть, много плакал, сильно похудел, в какой-то момент окончательно потерял смысл жизни. Где искать помощи в такой ситуации?
2023-07-24T12:00
2023-07-24T12:00
2023-07-24T12:00
страхи
психология
отношения
любовь
подростки
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Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы"
Первая любовь Альберто пришлась на подростковый период. Чувства были настолько сильными, что, казалось, это навсегда. Отношения закончились, оставив в сердце пустоту. Родители не знали, как поддержать сына. Альберто не хотел есть, много плакал, сильно похудел, в какой-то момент окончательно потерял смысл жизни. Где искать помощи в такой ситуации?
audio/mpeg
Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы"
Первая любовь Альберто пришлась на подростковый период. Чувства были настолько сильными, что, казалось, это навсегда. Отношения закончились, оставив в сердце пустоту. Родители не знали, как поддержать сына. Альберто не хотел есть, много плакал, сильно похудел, в какой-то момент окончательно потерял смысл жизни. Где искать помощи в такой ситуации?
audio/mpeg
Историю героя Альберто разбирают медицинский психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев и ведущая подкаста Наталья Лосева.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь: Apple Podcasts, Google Podcasts Яндекс.Музыка, VK Музыка и Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста. Cледите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.________Редактор эпизода: Анна ГлушенковаМонтаж: Анастасия Паниоти
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психология, аудио, отношения, любовь, подростки
Страхи, Психология, отношения, Любовь, Подростки
Первая любовь едва не стоила мне жизни. "Страхи/Детские травмы"
Первая любовь Альберто пришлась на подростковый период. Чувства были настолько сильными, что, казалось, это навсегда. Отношения закончились, оставив в сердце пустоту. Родители не знали, как поддержать сына. Альберто не хотел есть, много плакал, сильно похудел, в какой-то момент окончательно потерял смысл жизни. Где искать помощи в такой ситуации?