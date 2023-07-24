https://ria.ru/20230724/stena-1885970427.html

В Кисловодске стена обрушилась на машины

В Кисловодске стена обрушилась на машины - РИА Новости, 24.07.2023

В Кисловодске стена обрушилась на машины

Подпорная стена обрушилась в Кисловодске и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:04

2023-07-24T15:04

2023-07-24T18:29

происшествия

кисловодск

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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Подпорная стена обрушилась в Кисловодске и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. "Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет", - написал Моисеев. Он опубликовал видео обрушения стены, на нем повреждения получили четыре из шести находящихся в кадре автомобиля.Главк МЧС РФ по Ставропольскому краю уточнил, что обрушение 25 метров подпорной стены произошло на территории промышленной зоны, повреждены четыре легковых автомобиля, погибших и пострадавших нет."Имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара", - отметили в ведомстве.По его данным, также поврежден газопровод, из-за чего четыре небольших частных предприятия отключены от газоснабжения. Восстановительные работы газовики планируют завершить во вторник.

https://ria.ru/20230721/stena-1885589049.html

кисловодск

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происшествия, кисловодск