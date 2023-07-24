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В Кисловодске стена обрушилась на машины
В Кисловодске стена обрушилась на машины - РИА Новости, 24.07.2023
В Кисловодске стена обрушилась на машины
Подпорная стена обрушилась в Кисловодске и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:04
2023-07-24T15:04
2023-07-24T18:29
происшествия
кисловодск
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НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости. Подпорная стена обрушилась в Кисловодске и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале. "Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет", - написал Моисеев. Он опубликовал видео обрушения стены, на нем повреждения получили четыре из шести находящихся в кадре автомобиля.Главк МЧС РФ по Ставропольскому краю уточнил, что обрушение 25 метров подпорной стены произошло на территории промышленной зоны, повреждены четыре легковых автомобиля, погибших и пострадавших нет."Имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара", - отметили в ведомстве.По его данным, также поврежден газопровод, из-за чего четыре небольших частных предприятия отключены от газоснабжения. Восстановительные работы газовики планируют завершить во вторник.
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происшествия, кисловодск
В Кисловодске стена обрушилась на машины
Мэр Кисловодска Моисеев заявил о повреждении четырех машин после обрушения подпорной стены
НАЛЬЧИК, 24 июл – РИА Новости.
Подпорная стена обрушилась в Кисловодске и повредила несколько машин, никто не пострадал, сообщил глава города Евгений Моисеев в Telegram-канале
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"Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет", - написал Моисеев.
Он опубликовал видео обрушения стены, на нем повреждения получили четыре из шести находящихся в кадре автомобиля.
Главк МЧС РФ по Ставропольскому краю уточнил, что обрушение 25 метров подпорной стены произошло на территории промышленной зоны, повреждены четыре легковых автомобиля, погибших и пострадавших нет.
"Имеется угроза дальнейшего обрушения подпорной стены и повреждения конструкций металлического ангара", - отметили в ведомстве.
По его данным, также поврежден газопровод, из-за чего четыре небольших частных предприятия отключены от газоснабжения. Восстановительные работы газовики планируют завершить во вторник.
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