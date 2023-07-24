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В США назвали единственный способ спасти Украину
В США назвали единственный способ спасти Украину - РИА Новости, 24.07.2023
В США назвали единственный способ спасти Украину
Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в уехавших из страны женщинах, пишет Bloomberg. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:16
2023-07-24T15:16
2023-07-24T15:52
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в уехавших из страны женщинах, пишет Bloomberg.По словам автора статьи, их отсутствие обходится Украине в десять процентов довоенного годового ВВП."Это 20 миллиардов долларов в год в худшем случае", — утверждает он.Bloomberg приводит данные украинского Министерства экономики, согласно которым для восстановления страны не хватает 4,5 миллиона рабочих.При этом беженки не торопятся домой. Так, одна из них рассказала, что ей хорошо живется и в Польше. "На Украине у нее была скучная работа офис-менеджера. Но в Польше, по ее словам, она нашла себя. Она не торопится домой", — говорится в статье.Вместе с тем, по информации иностранных СМИ, украинским беженцам тяжело удается приспосабливаться к новым условиям. Как писала, например, газета The New York Times, даже высококвалифицированные специалисты не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно на Украину.
https://ria.ru/20230713/otpusk-1883880332.html
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в мире, украина, польша, киев
В мире, Украина, Польша, Киев
В США назвали единственный способ спасти Украину
Bloomberg: Украине для восстановления нужно вернуть уехавших из страны женщин
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости.
Украина, лишающаяся работоспособного мужского населения, остро нуждается в уехавших из страны женщинах, пишет Bloomberg
.
По словам автора статьи, их отсутствие обходится Украине в десять процентов довоенного годового ВВП.
"Это 20 миллиардов долларов в год в худшем случае", — утверждает он.
Bloomberg приводит данные украинского Министерства экономики, согласно которым для восстановления страны не хватает 4,5 миллиона рабочих.
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При этом беженки не торопятся домой. Так, одна из них рассказала, что ей хорошо живется и в Польше.
"На Украине у нее была скучная работа офис-менеджера. Но в Польше, по ее словам, она нашла себя. Она не торопится домой", — говорится в статье.
Вместе с тем, по информации иностранных СМИ, украинским беженцам тяжело удается приспосабливаться к новым условиям. Как писала, например, газета The New York Times, даже высококвалифицированные специалисты не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно на Украину.
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