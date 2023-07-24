https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1886054809.html

Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве

Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве - РИА Новости, 24.07.2023

Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет, информацию... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:45

2023-07-24T21:45

2023-07-24T23:30

россия

москва

украина

ростислав журавлев

владимир путин

сергей собянин

евросоюз

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет, информацию позднее подтвердили в российском Минобороны: два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Статья ПутинаПрезидент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. В этой же статье российский президент написал, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Ситуация в КрымуВ небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как позднее уточнили в российском МО, Киев пытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17-ти БПЛА, все они были уничтожены средствами РЭБ и ПВО. В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности проводятся проверки идущих через Керченский пролив судов, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ. Обстрел российских журналистовОфициальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что военкор погиб в результате сознательной атаки киевского режима на журналистов.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html

https://ria.ru/20230724/svo-1884804696.html

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