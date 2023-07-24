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Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:45 24.07.2023 (обновлено: 23:30 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/spetsoperatsiya-1886054809.html
Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве
Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве - РИА Новости, 24.07.2023
Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет, информацию... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:45
2023-07-24T23:30
россия
москва
украина
ростислав журавлев
владимир путин
сергей собянин
евросоюз
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет, информацию позднее подтвердили в российском Минобороны: два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ. Статья ПутинаПрезидент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл. В этой же статье российский президент написал, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, в этом году вновь ожидается рекордный урожай. Ситуация в КрымуВ небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как позднее уточнили в российском МО, Киев пытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17-ти БПЛА, все они были уничтожены средствами РЭБ и ПВО. В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности проводятся проверки идущих через Керченский пролив судов, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ. Обстрел российских журналистовОфициальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что военкор погиб в результате сознательной атаки киевского режима на журналистов.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885552698.html
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россия, москва, украина, ростислав журавлев, владимир путин, сергей собянин, евросоюз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный военный округ, f-16, в мире
Россия, Москва, Украина, Ростислав Журавлев, Владимир Путин, Сергей Собянин, Евросоюз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Центральный военный округ, F-16, В мире, Специальная военная операция на Украине
Спецоперация, 24 июля: украинские БПЛА атаковали нежилые здания в Москве

Мэр Собянин: два украинских беспилотника атаковали нежилые здания в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник сообщил об атаке беспилотников по двум нежилым зданиям города, серьезных разрушений и пострадавших нет, информацию позднее подтвердили в российском Минобороны: два украинских беспилотника были подавлены средствами РЭБ.

Статья Путина

Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что продолжение не оправдавшей своего гуманитарного предназначения зерновой сделки потеряло смысл.
Попытка атаки украинских беспилотников на Москву
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

Сотрудник полиции у здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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1 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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2 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

При ЧП никто не пострадал.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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4 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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5 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Повреждения получила кровля.

Сотрудники МЧС РФ работают на месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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6 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

В окнах здания выбило стекла.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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7 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

На месте происшествия работают оперативные службы.

На месте происшествия на Комсомольском проспекте, где произошла атака беспилотника

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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8 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

Поврежденная беспилотником крыша дома на Комсомольском проспекте в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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9 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

Выбитые стекла в жилом доме на Комсомольском проспекте в Москве

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

Автомобили экстренных служб на месте происшествия, где произошла атака беспилотника на Комсомольском проспекте в Москве

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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11 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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12 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

У здания бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденного беспилотником

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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13 из 14
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

Здание бизнес-центра на проспекте Лихачева в Москве, поврежденное беспилотником

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

В Москве пресекли попытку атаки двух украинских беспилотников.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 14

Средствами РЭБ они были подавлены и потерпели крушение.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
2 из 14

При ЧП никто не пострадал.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 14

Дроны попытались атаковать два нежилых здания.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 14

Одно из них — на Комсомольском проспекте.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
5 из 14

Повреждения получила кровля.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
6 из 14

В окнах здания выбило стекла.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
7 из 14

На месте происшествия работают оперативные службы.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
8 из 14

Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все последствия ЧП устранят максимально быстро.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
9 из 14

Движение рядом со зданием временно перекрывалось.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
10 из 14

Атаке также подверглось здание на проспекте Лихачева.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
11 из 14

В бизнес-центре повреждены остекление и оконные рамы с 16 по 19 этаж.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
12 из 14

К многоэтажке прибыли экстренные службы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
13 из 14

Магазин "Леруа Мерлен", который находится в этом здании, сегодня временно не работает.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
В этой же статье российский президент написал, что Россия в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, в этом году вновь ожидается рекордный урожай.

Ситуация в Крыму

В небе над Крымом сбито силами ПВО и подавлено средствами РЭБ 11 беспилотников противника, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как позднее уточнили в российском МО, Киев пытался атаковать объекты в Крыму с помощью 17-ти БПЛА, все они были уничтожены средствами РЭБ и ПВО.
В целях предотвращения террористических и диверсионных акций, обеспечения безопасности проводятся проверки идущих через Керченский пролив судов, 22 июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ, сообщает ЦОС ФСБ.
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Обстрел российских журналистов

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя обстрел украинскими войсками российских военкоров в Запорожской области, заявила, что Китай призывает к соблюдению норм международного гуманитарного права для защиты безопасности гражданских лиц, включая журналистов.
Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также заявил, что военкор погиб в результате сознательной атаки киевского режима на журналистов.
Бойцы Народной милиции ДНР покидают освобожденный Мариуполь - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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