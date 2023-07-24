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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев - РИА Новости, 24.07.2023

Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:21

2023-07-24T20:21

2023-07-24T20:56

александр соловьев

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 24 июл — РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 годы."В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской республики приносит глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы.В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни.

удмуртская республика (удмуртия)

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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия)