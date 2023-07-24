Рейтинг@Mail.ru
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:21 24.07.2023 (обновлено: 20:56 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/solovev-1886047004.html
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев - РИА Новости, 24.07.2023
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:21
2023-07-24T20:56
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149142/71/1491427146_0:201:2930:1849_1920x0_80_0_0_5fe22de78b244e81c713dc636a73cea7.jpg
УФА, 24 июл — РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 годы."В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской республики приносит глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы.В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни.
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149142/71/1491427146_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_d58f0654c2d0c26ac88137eae4014ba2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия)
Александр Соловьев, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после долгой болезни

© Фото : Константин Ившин | Перейти в медиабанкАлександр Соловьев
Александр Соловьев - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : Константин Ившин
Перейти в медиабанк
Александр Соловьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 24 июл — РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона.
Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 годы.
"В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской республики приносит глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы.
В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни.
 
Александр СоловьевУдмуртская Республика (Удмуртия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала