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Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев - РИА Новости, 24.07.2023
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:21
2023-07-24T20:21
2023-07-24T20:56
александр соловьев
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 24 июл — РИА Новости. Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе руководителя региона.Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 годы."В понедельник, 24 июля, в больнице в результате продолжительной болезни на 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртской республики Александр Васильевич Соловьев. Министерство здравоохранения Удмуртской республики приносит глубокие соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении пресс-службы.В октябре 2020 года суд приговорил Соловьева к 10 годам колонии строгого режима и штрафу на 275 миллионов рублей за взятки на 139 миллионов. Впоследствии, однако, суд освободил его от заключения из-за болезни.
удмуртская республика (удмуртия)
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александр соловьев, удмуртская республика (удмуртия)
Александр Соловьев, Удмуртская Республика (Удмуртия)
Умер бывший глава Удмуртии Александр Соловьев
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев умер на 74-м году жизни после долгой болезни