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Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве - РИА Новости, 24.07.2023
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20:40 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/soglasheniya-1886049754.html
Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве
Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве - РИА Новости, 24.07.2023
Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве
Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:40
2023-07-24T20:40
в мире
россия
бурунди
зимбабве
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации. С российской стороны эти документы подпишет госкорпорация "Росатом". Россия и Бурунди ранее подписали дорожную карту по налаживанию диалога в сфере мирного использования атомной энергии. С Зимбабве российской стороной был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов для мирного использования атомной энергии. Атомные технологии для развития Африки будут обсуждаться на предстоящем 27-28 июля в Санкт-Петербурге форуме и саммите "Россия-Африка". Как следует из программы форума, в нем среди прочих будут участвовать делегации из Бурунди и Зимбабве. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html
россия
бурунди
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в мире, россия, бурунди, зимбабве, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
В мире, Россия, Бурунди, Зимбабве, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве

"Росатом" подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Логотип Росатома. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.
С российской стороны эти документы подпишет госкорпорация "Росатом".
Россия и Бурунди ранее подписали дорожную карту по налаживанию диалога в сфере мирного использования атомной энергии. С Зимбабве российской стороной был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов для мирного использования атомной энергии.
Атомные технологии для развития Африки будут обсуждаться на предстоящем 27-28 июля в Санкт-Петербурге форуме и саммите "Россия-Африка". Как следует из программы форума, в нем среди прочих будут участвовать делегации из Бурунди и Зимбабве. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.
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В миреРоссияБурундиЗимбабвеГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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