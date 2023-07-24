https://ria.ru/20230724/soglasheniya-1886049754.html

Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве

Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве - РИА Новости, 24.07.2023

Россия подпишет соглашения по мирному атому с Бурунди и Зимбабве

Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T20:40

2023-07-24T20:40

2023-07-24T20:40

в мире

россия

бурунди

зимбабве

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Россия подпишет соглашения о сотрудничестве по мирному атому с Бурунди и Зимбабве, распоряжения правительства РФ об этом опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации. С российской стороны эти документы подпишет госкорпорация "Росатом". Россия и Бурунди ранее подписали дорожную карту по налаживанию диалога в сфере мирного использования атомной энергии. С Зимбабве российской стороной был подписан меморандум о взаимопонимании по развитию человеческих ресурсов для мирного использования атомной энергии. Атомные технологии для развития Африки будут обсуждаться на предстоящем 27-28 июля в Санкт-Петербурге форуме и саммите "Россия-Африка". Как следует из программы форума, в нем среди прочих будут участвовать делегации из Бурунди и Зимбабве. РИА Новости - информационный партнер мероприятия.

https://ria.ru/20230417/atom-1865892059.html

россия

бурунди

зимбабве

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в мире, россия, бурунди, зимбабве, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"