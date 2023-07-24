https://ria.ru/20230724/soboleznovaniya-1885936516.html

В Кремле выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

В Кремле выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева - РИА Новости, 24.07.2023

В Кремле выразили соболезнования семье погибшего военкора Журавлева

Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:39

2023-07-24T12:39

2023-07-24T12:39

специальная военная операция на украине

россия

украина

запорожская область

ростислав журавлев

обстрел группы журналистов в зоне сво

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Кремль глубоко соболезнует близким погибшего военкора Ростислава Журавлева, РИА Новости и всему журналистскому корпусу, желает выздоровления раненым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вооруженные формирования Украины 22 июля в Запорожской области прицельно и целенаправленно обстреляли группу российских журналистов, работавших в районе. В результате обстрела погиб журналист РИА Новости Ростислав Журавлев, ранения получили корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники "Известий" Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. "Мы все глубоко соболезнуем родным и близким Журавлева. Мы желаем скорейшего выздоровления другим ребятам, которые получили ранения в результате этой атаки", - сказал Песков. Он добавил, что также Кремль выражает глубокие соболезнования коллективу РИА Новости и всему журналистскому корпусу.

https://ria.ru/20230723/zhuravlev-1885810328.html

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россия, украина, запорожская область, ростислав журавлев, обстрел группы журналистов в зоне сво, дмитрий песков