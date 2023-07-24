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ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2023

ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:07

2023-07-24T14:07

2023-07-24T14:12

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ", - рассказало российское военное ведомство.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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