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ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2023
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области
На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:07
2023-07-24T14:07
2023-07-24T14:12
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ", - рассказало российское военное ведомство.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области
Минобороны: ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области