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ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 24.07.2023 (обновлено: 14:12 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/sklad-1885956961.html
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области - РИА Новости, 24.07.2023
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области
На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:07
2023-07-24T14:12
специальная военная операция на украине
херсонская область
в мире
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ", - рассказало российское военное ведомство.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , в мире, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

Минобороны: ВС России уничтожили склад с украинскими боеприпасами в Херсонской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСамоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО
Самоходная гаубица Мста-С выполняет боевое задание в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости
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Самоходная гаубица "Мста-С" выполняет боевое задание в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. На Херсонском направлении за сутки уничтожены до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы Д-30, а также склад боеприпасов, говорится в сообщении Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 45 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Также, в районе населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов подразделения ВСУ", - рассказало российское военное ведомство.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВ миреВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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