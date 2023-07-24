https://ria.ru/20230724/shtrafy-1885984732.html
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
2023-07-24T16:16
владимир путин
россия
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. За подобные нарушения юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом возможна конфискация как самой продукции, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, используемых для ее производства и оборота. Грубое нарушение повлечет штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 30 дней, причем в обоих случаях также возможна конфискация продукции, оборудования и т.д. Грубым нарушением считается производство и оборот соответствующей продукции с добавлением этилового спирта, без использования автоматических счетчиков объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС; использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования. Кроме того, за производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. А для юрлиц это повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток. При этом в обоих случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и т.д.
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владимир путин, россия
Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива
Путин установил штрафы до 300 тысяч рублей за нарушения требований к производству пива
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
За подобные нарушения юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом возможна конфискация как самой продукции, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, используемых для ее производства и оборота.
Грубое нарушение повлечет штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 30 дней, причем в обоих случаях также возможна конфискация продукции, оборудования и т.д.
Грубым нарушением считается производство и оборот соответствующей продукции с добавлением этилового спирта, без использования автоматических счетчиков объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС; использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования.
Кроме того, за производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. А для юрлиц это повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток. При этом в обоих случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и т.д.
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