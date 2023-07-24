https://ria.ru/20230724/shtrafy-1885984732.html

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон о штрафах за нарушения при производстве пива

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

2023-07-24T16:16

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878383002_0:188:2903:1821_1920x0_80_0_0_d747c76d58c8a3a58d6ce74d86636948.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 сентября 2023 года административные штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. За подобные нарушения юрлиц будут наказывать штрафом в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. При этом возможна конфискация как самой продукции, так и оборудования, сырья, полуфабрикатов, транспортных средств и иных предметов, используемых для ее производства и оборота. Грубое нарушение повлечет штраф в размере 150-200 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 30 дней, причем в обоих случаях также возможна конфискация продукции, оборудования и т.д. Грубым нарушением считается производство и оборот соответствующей продукции с добавлением этилового спирта, без использования автоматических счетчиков объема готовой продукции и предоставления данных в ЕГАИС; использование не принадлежащего производителю основного технологического оборудования. Кроме того, за производство пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре без включения в реестр производителей или без внесения в него изменений для должностных лиц устанавливается штраф в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. А для юрлиц это повлечет штраф в 200-300 тысяч рублей либо приостановку деятельности на срок до 60 суток. При этом в обоих случаях возможна конфискация продукции, оборудования, сырья и т.д.

https://ria.ru/20230704/otravlenie-1882153490.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, россия