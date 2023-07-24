https://ria.ru/20230724/shtrafy-1885938223.html

В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы

В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы - РИА Новости, 24.07.2023

В законопроекте о неявке в военкомат снизили штрафы

Максимальный штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины может составить 30 тысяч рублей, следует из поправок ко второму чтению... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:47

2023-07-24T12:47

2023-07-24T18:28

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Максимальный штраф за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины может составить 30 тысяч рублей, следует из поправок ко второму чтению законопроекта, размещенных в думской базе данных.Изменения планируют внести в статью о неисполнении обязанностей по воинскому учету. Ранее в поправках неявка гражданина грозила штрафом от 40 до 50 тысяч рублей.Теперь подобное правонарушение повлечет за собой наказание в размере от десяти до 30 тысяч рублей. Сейчас статья 21.5 КоАП "Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету" предусматривает выплату от пятисот до трех тысяч рублей.Кроме того, предлагается добавить пункты об ответственности за несообщение сведений, необходимых для воинского учета. Речь идет о штрафе в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.Как позднее уточнил источник РИА Новости, Госдума рассмотрит соответствующий законопроект во вторник, 25 июля.В июне МВД предложило запретить россиянам, не явившимся по повестке в военкомат, управлять транспортным средством, а также получать водительские права.

https://ria.ru/20230705/prizyvniki-1882468648.html

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общество, россия, госдума рф