https://ria.ru/20230724/sekret-1885869512.html

"Настолько туп": Трамп рассказал, как Байден сдал важный секрет США

"Настолько туп": Трамп рассказал, как Байден сдал важный секрет США - РИА Новости, 24.07.2023

"Настолько туп": Трамп рассказал, как Байден сдал важный секрет США

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:44

2023-07-24T06:44

2023-07-24T06:44

в мире

сша

китай

дональд трамп

джо байден

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал главу Белого дома Джо Байдена, признавшего нехватку артиллерийских боеприпасов у Пентагона.Ранее Байден заявил, что поставки ВСУ кассетных боеприпасов являются временной мерой на период, пока западные страны не нарастят выпуск обычных снарядов.Как заявил Трамп в интервью Fox News, сейчас "самое опасное время" в истории США из-за рисков использования ядерного оружия. "И у нас человек (на посту. – ред.), который не понимает, что делает. Человек, который встал и сказал всему миру, что у нас нет боеприпасов", - возмутился экс-президент.По словам политика, в конце его каденции военные склады в США были "забиты до краев"."Мы все это отдали. Если ты все это раздал – это ужасно. Единственное, что может быть хуже этого, - рассказать об этом всему миру. Он рассказал Китаю и другим враждебным странам, что у нас нет боеприпасов <…> Подумайте об этом. Как можно быть таким тупым, чтобы говорить такое?" - задался вопросом Трамп.

https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html

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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, вооруженные силы украины