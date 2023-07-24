Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки
Премьер Италии Мелони заявила о поддержке усилий по возобновлению зерновой сделки
© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна с баржи
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна с баржи. Архивное фото
РИМ, 24 июл – РИА Новости. Италия поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки и призывает РФ пересмотреть решение о выходе, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
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"Выход РФ из черноморской зерновой инициативы еще более ухудшает мировой продовольственный кризис. Мы продолжим поддерживать все усилия по возобновлению этой ключевой инициативы и призываем РФ пересмотреть свое решение", - заявила Мелони.
Премьер добавила, что конфликт на Украине потряс рынок цен на энергоресурсы и вызвал волну инфляции во всем мире. По ее словам, "новые и старые проблемы" проявились в различных африканских странах, которые и так страдают от войн и климатических потрясений.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.