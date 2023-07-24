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Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.07.2023
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17:00 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/sdelka-1886001032.html
Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки
Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки - РИА Новости, 24.07.2023
Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки
Италия поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки и призывает РФ пересмотреть решение о выходе, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:00
2023-07-24T17:00
россия
украина
италия
джорджа мелони
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РИМ, 24 июл – РИА Новости. Италия поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки и призывает РФ пересмотреть решение о выходе, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Выступая на открытии продовольственной встречи ООН в итальянской столице, она отметила, что конфликт на Украине "тяжело отразился на распределении зерна в мире". "Выход РФ из черноморской зерновой инициативы еще более ухудшает мировой продовольственный кризис. Мы продолжим поддерживать все усилия по возобновлению этой ключевой инициативы и призываем РФ пересмотреть свое решение", - заявила Мелони. Премьер добавила, что конфликт на Украине потряс рынок цен на энергоресурсы и вызвал волну инфляции во всем мире. По ее словам, "новые и старые проблемы" проявились в различных африканских странах, которые и так страдают от войн и климатических потрясений. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230721/posledstviya-1885369769.html
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россия, украина, италия, джорджа мелони, оон, в мире
Россия, Украина, Италия, Джорджа Мелони, ООН, В мире
Италия поддержит усилия по возобновлению зерновой сделки

Премьер Италии Мелони заявила о поддержке усилий по возобновлению зерновой сделки

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка зерна с баржи
Разгрузка зерна с баржи - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка зерна с баржи. Архивное фото
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РИМ, 24 июл – РИА Новости. Италия поддерживает усилия по возобновлению зерновой сделки и призывает РФ пересмотреть решение о выходе, заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони.
Выступая на открытии продовольственной встречи ООН в итальянской столице, она отметила, что конфликт на Украине "тяжело отразился на распределении зерна в мире".
«
"Выход РФ из черноморской зерновой инициативы еще более ухудшает мировой продовольственный кризис. Мы продолжим поддерживать все усилия по возобновлению этой ключевой инициативы и призываем РФ пересмотреть свое решение", - заявила Мелони.
Премьер добавила, что конфликт на Украине потряс рынок цен на энергоресурсы и вызвал волну инфляции во всем мире. По ее словам, "новые и старые проблемы" проявились в различных африканских странах, которые и так страдают от войн и климатических потрясений.
Пшеница - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Шах и мат: Запад проморгал последствия выхода России из зерновой сделки
21 июля, 08:00
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
Проверка судна Норд Винд под флагом Барбадоса, которое следует с Украины с грузом зерна, в порту Стамбула - РИА Новости, 1920, 18.07.2023
Любой ценой: Турции нужна зерновая сделка
18 июля, 08:00
 
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