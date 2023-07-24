https://ria.ru/20230724/sdelka-1885982888.html

Гутерреш призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Гутерреш призвал Россию вернуться в зерновую сделку - РИА Новости, 24.07.2023

Гутерреш призвал Россию вернуться в зерновую сделку

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к исполнению черноморской инициативы "в соответствии с его последним предложением". РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:10

2023-07-24T16:10

2023-07-24T16:27

россия

оон

зерновая сделка

экономика

антониу гутерреш

владимир путин

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ООН, 24 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал РФ вернуться к исполнению черноморской инициативы "в соответствии с его последним предложением".Незадолго до истечения черноморской инициативы генсек всемирной организации направил письмо президенту РФ Владимиру Путину с предложениями по данному соглашению. По его словам, РФ и Украина имеют важное значение для глобальной продовольственной безопасности. Исторически на их долю приходилось примерно 30% мирового экспорта пшеницы и ячменя, пятая часть всей кукурузы и более половины от всего подсолнечного масла."Я по-прежнему привержен содействию беспрепятственному доступу на глобальные рынки продуктов питания и удобрений как с Украины, так и из РФ, а также обеспечению продовольственной безопасности, которой заслуживает каждый человек. Я призываю РФ вернуться к исполнению черноморский инициативы в соответствии с моим последним предложением. И я призываю мировое сообщество объединиться для принятия эффективных решений в рамках этих важных усилий", - сказал Гутерреш, выступая на саммите ООН по продовольственным системам.По его словам, черноморская инициатива позволила безопасно экспортировать более 32 миллионов тонн продуктов питания на более чем одной тысяче судов из украинских портов."Эта инициатива вместе с нашим Меморандумом о взаимопонимании с РФ по содействию экспорту российских продуктов питания и удобрений стала спасательным кругом для обеспечения глобальной продовольственной безопасности и стабильности мировых цен на продовольствие. Цены на продовольствие упали на 23% по сравнению с прошлогодними максимумами", - заявил генсек."С прекращением черноморской инициативы самые уязвимые заплатят самую высокую цену. Мы уже видим негативное влияние на мировые цены на пшеницу и кукурузу, от которого страдают все", - добавил он.Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщили в среду в Минобороны РФ.Ранее агентство Блумберг сообщало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854214.html

https://ria.ru/20230723/sdelka-1885822950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, оон, зерновая сделка, экономика, антониу гутерреш, владимир путин