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Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено - РИА Новости, 24.07.2023
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00:45 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854051.html
Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено
Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено - РИА Новости, 24.07.2023
Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено
Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что ни одно из условий зерновой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T00:45
2023-07-24T00:45
россия
малави
владимир путин
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля. "При этом ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению", - говорится в статье президента РФ. Он отметил, что остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев. "И это несмотря на то, что речь идёт о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20230724/zerno-1885853720.html
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россия, малави, владимир путин, зерновая сделка, экономика
Россия, Малави, Владимир Путин, Зерновая сделка, Экономика
Путин: ни одно из условий сделки по российскому зерну не было выполнено

Путин: ни одно из условий зерновой сделки по российской продукции не было выполнено

© AP Photo / Vadim GhirdaРазгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Разгрузка украинского зерна с баржи в черноморском порту Констанца, Румыния. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что ни одно из условий зерновой сделки, касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было.
Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля.
"При этом ни одно из условий "сделки", касавшихся вывода из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки, выполнено не было. Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся, беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии: 20 тысяч тонн в Малави и 34 тысячи в Кению", - говорится в статье президента РФ.
Он отметил, что остальное остаётся в недобросовестных руках европейцев. "И это несмотря на то, что речь идёт о сугубо гуманитарной акции, на которую никакие санкции не должны распространяться в принципе", - подчеркнул президент.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
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00:34
 
РоссияМалавиВладимир ПутинЗерновая сделкаЭкономика
 
 
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