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Правительство расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области
Правительство расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области - РИА Новости, 24.07.2023
Правительство расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области
Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в одноименном городе Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T12:55
2023-07-24T12:55
2023-07-24T12:55
нижегородская область
глеб никитин
володарск
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в одноименном городе Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона. Решение позволит реализовать семь инвестпроектов с общим объемом вложений более 1,8 миллиарда рублей, появится более 200 рабочих мест. Ранее заявку на изменение границ подготовил "Атом-ТОР". "Расширение ТОР "Саров" почти в два раза – до 76 гектаров, несомненно, послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги. В состав ТОР войдут 14 новых земельных участков. Некоторые участки расположены за пределами закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), что снимает ряд инфраструктурных и других ограничений для инвесторов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Так, в частности, на территории технопарка "Саров" планируется реализовать проект, связанный с локализацией и расширением производства трубопроводного запорного оборудования для АЭС. Эта продукция предназначена как для российских, так и для зарубежных электростанций. Также планируется запуск новой линии производства творога, начало производства шоколада и различных видов мармеладной продукции, открытие нового завода зерновых напитков, соков и воды. Планируется открыть медицинский центр. Кроме того, правительство РФ утвердило изменения в работе территорий опережающего развития всей страны. Резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта. "В Нижегородской области, помимо ТОР "Саров", действуют территории опережающего развития в Володарске и Решетихе. Рассчитываем, что это решение федерального кабмина позволит привлечь еще больше инвестпроектов для диверсификации экономики моногородов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
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глеб никитин, володарск
Нижегородская область, Глеб Никитин, Володарск
Правительство расширило границы ТОР "Саров" в Нижегородской области
Правительство расширило границы ТОР "Саров" в одноименном городе Нижегородской области
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл — РИА Новости. Правительство РФ расширило границы территории опережающего развития (ТОР) "Саров" в одноименном городе Нижегородской области, сообщает пресс-служба главы региона.
Решение позволит реализовать семь инвестпроектов с общим объемом вложений более 1,8 миллиарда рублей, появится более 200 рабочих мест. Ранее заявку на изменение границ подготовил "Атом-ТОР".
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"Расширение ТОР "Саров" почти в два раза – до 76 гектаров, несомненно, послужит дальнейшему улучшению инвестклимата региона. Инвесторы получат возможность воплощать свои проекты на территории с налоговыми льготами, жители – новые рабочие места, новые товары и услуги. В состав ТОР войдут 14 новых земельных участков. Некоторые участки расположены за пределами закрытого административно-территориального образования (ЗАТО), что снимает ряд инфраструктурных и других ограничений для инвесторов", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
.
Так, в частности, на территории технопарка "Саров" планируется реализовать проект, связанный с локализацией и расширением производства трубопроводного запорного оборудования для АЭС. Эта продукция предназначена как для российских, так и для зарубежных электростанций. Также планируется запуск новой линии производства творога, начало производства шоколада и различных видов мармеладной продукции, открытие нового завода зерновых напитков, соков и воды. Планируется открыть медицинский центр.
Кроме того, правительство РФ утвердило изменения в работе территорий опережающего развития всей страны. Резиденты ТОР в моногородах смогут заниматься любой деятельностью за исключением производства подакцизных товаров, лесозаготовки, оптовой и розничной торговли, финансовых услуг, страхования, аренды, лизинга, деятельности компаний сухопутного, водного и воздушного транспорта.
"В Нижегородской области, помимо ТОР "Саров", действуют территории опережающего развития в Володарске
и Решетихе. Рассчитываем, что это решение федерального кабмина позволит привлечь еще больше инвестпроектов для диверсификации экономики моногородов", - приводятся в сообщении слова заместителя губернатора Нижегородской области Егора Полякова.
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