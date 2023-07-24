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США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер"
США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023
США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер"
США ввели санкции против трех граждан Мали, обвиняемых в связях с группой "Вагнер", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T22:27
2023-07-24T22:27
2023-07-24T22:27
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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США ввели санкции против трех граждан Мали, обвиняемых в связях с группой "Вагнер", сообщило американское министерство финансов. Санкционный список пополнили Адама Багайоко, Садио Камара, у которого также есть гражданство Франции, и Алу-Бой Диарра. Группа "Вагнер" в целом находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией". Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
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сша, мали, франция, в мире
США, Мали, Франция, В мире
США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер"
США ввели санкции против трех граждан Мали после обвинений в связях с группой "Вагнер"
ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США ввели санкции против трех граждан Мали, обвиняемых в связях с группой "Вагнер", сообщило американское министерство финансов.
Санкционный список пополнили Адама Багайоко, Садио Камара, у которого также есть гражданство Франции, и Алу-Бой Диарра.
Группа "Вагнер" в целом находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией". Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.
Посольство России в Вашингтоне прокомментировало новые санкции США