https://ria.ru/20230724/sanktsii-1886060581.html

США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер"

США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер" - РИА Новости, 24.07.2023

США ввели санкции против трех граждан Мали за "связи" с группой "Вагнер"

США ввели санкции против трех граждан Мали, обвиняемых в связях с группой "Вагнер", сообщило американское министерство финансов. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:27

2023-07-24T22:27

2023-07-24T22:27

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ВАШИНГТОН, 24 июл – РИА Новости. США ввели санкции против трех граждан Мали, обвиняемых в связях с группой "Вагнер", сообщило американское министерство финансов. Санкционный список пополнили Адама Багайоко, Садио Камара, у которого также есть гражданство Франции, и Алу-Бой Диарра. Группа "Вагнер" в целом находится под санкциями США, которые объявили ее "транснациональной преступной организацией". Санкции по линии министерства финансов обычно означают блокирование активов в юрисдикции США и запрет на сделки для американцев.

https://ria.ru/20230721/sanktsii-1885393718.html

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сша, мали, франция, в мире