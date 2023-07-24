https://ria.ru/20230724/sanktsii-1885910134.html

В СВР прокомментировали внесение Вулина в санкционные списки США

В СВР прокомментировали внесение Вулина в санкционные списки США - РИА Новости, 24.07.2023

В СВР прокомментировали внесение Вулина в санкционные списки США

Внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США нужно расценивать как новый акт американской агрессии в РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:02

2023-07-24T11:02

2023-07-24T11:13

сша

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

сербия

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США нужно расценивать как новый акт американской агрессии в отношении Сербии, говорится в сообщении пресс-бюро СВР России.Ранее США ввели санкции против главы сербской разведки, бывшего руководителя МВД Александра Вулина."В СВР России обратили внимание на внесение директора Агентства безопасности и информации Сербии Александра Вулина в санкционные списки США. Квалифицируем этот шаг как очередную попытку Вашингтона грубо вмешаться в дела независимой страны и новый акт американской агрессии в отношении сербского государства. Сегодня любой, кто отстаивает национальные интересы и отказывается плясать под дудку американцев, автоматически попадает в зону действия их безумного санкционного катка", - говорится в сообщении.В СВР выразили мнение, что в этом заключается главное правило "миропорядка, основанного на правилах" администрации президента США Джо Байдена."Свободолюбивый, верный своей истории и традициям сербский народ никак не вписывается в этот мертвящий "миропорядок", а потому вызывает особое раздражение у Белого дома", - отметили в спецслужбе.Рестрикции США - "знак качества" для смелых и национально ориентированных политиков, заявили в пресс-бюро СВР, комментируя попадание главы сербской разведки под санкции США."Поражает цинизм направленных против Александра Вулина американских инсинуаций. Может быть, администрации Байдена стоит более плотно заняться проблемами в собственных коридорах власти?! Как метко заметил президент Сербии Александр Вучич, кокаин нашли в Белом доме, а не на столе у Вулина. Факты вопиющей коррупции в семье самого президента США тоже хорошо известны. Американские "слуги народа" регулярно попадаются на злоупотреблении служебными полномочиями в целях обогащения", - говорится в сообщении.В СВР отметили, что противоправные санкции, которыми США пытаются запугать геополитических противников, "являются жестом слабости и растерянности, но никак не силы". В российской спецслужбе заявили, что суверенные страны, такие как Сербия и Россия, и попавшие под ограничения государственные деятели видят в них "только повод для еще более решительного продвижения независимой политики"."Американские "рестрикции" по сути превратились в своего рода "знак качества" для смелых и национально ориентированных политиков. Так что Александр Вулин, можно сказать, попал в хорошую кампанию", - подчеркнули в СВР.

https://ria.ru/20230622/serbiya-1879822700.html

https://ria.ru/20230718/kosovo-1884870527.html

https://ria.ru/20230714/vooruzheniya-1884292840.html

сша

сербия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

сша, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире, сербия