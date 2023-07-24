https://ria.ru/20230724/samolety-1886002488.html
Минтранс планирует выкупить иностранные самолеты до конца сентября
Минтранс планирует выкупить иностранные самолеты до конца сентября - РИА Новости, 24.07.2023
Минтранс планирует выкупить иностранные самолеты до конца сентября
Минтранс РФ не видит проблем с выделением денег из ФНБ российским авиакомпаниям на выкуп иностранных самолетов, программу планируется завершить до конца... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:05
2023-07-24T17:05
2023-07-24T18:35
экономика
россия
аэрофлот
фонд национального благосостояния россии
министерство транспорта рф (минтранс россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минтранс РФ не видит проблем с выделением денег из ФНБ российским авиакомпаниям на выкуп иностранных самолетов, программу планируется завершить до конца сентября, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик. "Коммерсант" ранее в понедельник сообщил, что авиакомпаниям России может не хватить времени и денег на выкуп западных самолетов. Как выяснило издание, минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80–90 самолетах. Однако компании рискуют не успеть закрыть сделки в срок, поскольку Минтранс пока не определил критерии получения 300 миллиардов рублей из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным газеты, уже потрачена на нужды "Аэрофлота", и другие перевозчики опасаются, что в итоге могут вообще не получить средств. На вопрос, есть ли проблемы с механизмом выделения из ФНБ денег авиакомпаниям для выкупа иностранных самолётов, Чалик ответил: "Нет. Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные". Он уточнил, что пока кроме "Аэрофлота" средств никто не получил, однако процесс идет. "Сложно говорить, когда, но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так", - резюмировал замминистра.
https://ria.ru/20230719/samolety-1885138096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, аэрофлот, фонд национального благосостояния россии, министерство транспорта рф (минтранс россии)
Экономика, Россия, Аэрофлот, Фонд национального благосостояния России, Министерство транспорта РФ (Минтранс России)
Минтранс планирует выкупить иностранные самолеты до конца сентября
Минтранс планирует получить деньги из ФНБ и выкупить иностранные самолеты до октября
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Минтранс РФ не видит проблем с выделением денег из ФНБ российским авиакомпаниям на выкуп иностранных самолетов, программу планируется завершить до конца сентября, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.
"Коммерсант" ранее в понедельник сообщил, что авиакомпаниям России может не хватить времени и денег на выкуп западных самолетов. Как выяснило издание, минимум пять российских авиакомпаний получили разрешения на страховое урегулирование с западными владельцами самолетов. Речь может идти примерно о 80–90 самолетах. Однако компании рискуют не успеть закрыть сделки в срок, поскольку Минтранс пока не определил критерии получения 300 миллиардов рублей из ФНБ, которые правительство планировало направить на выкуп самолетов. Из этой суммы треть, по данным газеты, уже потрачена на нужды "Аэрофлота
", и другие перевозчики опасаются, что в итоге могут вообще не получить средств.
На вопрос, есть ли проблемы с механизмом выделения из ФНБ денег авиакомпаниям для выкупа иностранных самолётов, Чалик ответил: "Нет. Мы пока не видим проблем. Вопросы сейчас такие, организационные". Он уточнил, что пока кроме "Аэрофлота" средств никто не получил, однако процесс идет.
"Сложно говорить, когда, но у нас задача в любом случае до конца сентября эту программу завершить, исполнить, скажем так", - резюмировал замминистра.
В России перерегистрировали 658 иностранных самолетов