https://ria.ru/20230724/sammit-1885853618.html

Путин анонсировал подписание весомых документов на саммите "Россия–Африка"

Путин анонсировал подписание весомых документов на саммите "Россия–Африка" - РИА Новости, 24.07.2023

Путин анонсировал подписание весомых документов на саммите "Россия–Африка"

По итогам саммита "Россия–Африка" готовится к подписанию весомый пакет соглашений и меморандумов, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:31

2023-07-24T00:31

2023-07-24T01:57

владимир путин

россия

форум "россия — африка"

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. По итогам саммита "Россия–Африка" готовится к подписанию весомый пакет соглашений и меморандумов, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Мы придаем большое значение предстоящему второму Саммиту Россия–Африка. По его итогам планируется принять комплексную декларацию, ряд совместных заявлений, утвердить план действий Форума партнерства Россия–Африка на период до 2026 года. Готовится к подписанию весомый пакет межправительственных и межведомственных соглашений и меморандумов с отдельными государствами и региональными объединениями континента", – говорится в его статье, опубликованной на сайте Кремля.

https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

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владимир путин, россия, форум "россия — африка"