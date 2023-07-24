https://ria.ru/20230724/rubl-1885964895.html

Путин подписал закон о цифровом рубле

Путин подписал закон о цифровом рубле - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:47

2023-07-24T14:47

2023-07-24T18:41

владимир путин

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации. Закон вводит основные понятия для цифрового рубля, определяет его правовой статус, а также статус проведения операций с ним на специальной платформе, оператором которой выступает Центробанк.Эти операции будут проходить по правилам, утвержденным советом директоров финансового регулятора. Он также установит тарифы на проведение операций с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность их проведения.Планируется, что для физических лиц переводы и платежи будут бесплатными, а для бизнеса тариф за прием оплаты составит 0,3 процента от платежа.Как отмечается в документе, в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит и проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.Кроме того, закон закрепляет обязательства ЦБ как оператора платформы: он несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций и некоторые другие функции. Для организации функционирования платформы Банк России получит право обрабатывать персональные данные пользователей.Помимо этого, вводится запрет на использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" и производных от него слов и словосочетаний лицами, не являющимися операторами этой платформы.Документ также уточняет понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме.Основные положения закона вступают в силу 1 августа этого года.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885538360.html

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html

https://ria.ru/20230715/rubl-1884313690.html

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владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика