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Путин подписал закон о цифровом рубле - РИА Новости, 24.07.2023
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14:47 24.07.2023 (обновлено: 18:41 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/rubl-1885964895.html
Путин подписал закон о цифровом рубле
Путин подписал закон о цифровом рубле - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о цифровом рубле
Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:47
2023-07-24T18:41
владимир путин
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации. Закон вводит основные понятия для цифрового рубля, определяет его правовой статус, а также статус проведения операций с ним на специальной платформе, оператором которой выступает Центробанк.Эти операции будут проходить по правилам, утвержденным советом директоров финансового регулятора. Он также установит тарифы на проведение операций с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность их проведения.Планируется, что для физических лиц переводы и платежи будут бесплатными, а для бизнеса тариф за прием оплаты составит 0,3 процента от платежа.Как отмечается в документе, в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит и проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.Кроме того, закон закрепляет обязательства ЦБ как оператора платформы: он несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций и некоторые другие функции. Для организации функционирования платформы Банк России получит право обрабатывать персональные данные пользователей.Помимо этого, вводится запрет на использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" и производных от него слов и словосочетаний лицами, не являющимися операторами этой платформы.Документ также уточняет понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме.Основные положения закона вступают в силу 1 августа этого года.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885538360.html
https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html
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владимир путин, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
Владимир Путин, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин подписал закон о цифровом рубле

Президент Путин подписал закон о внедрении в России цифрового рубля с 1 августа 2023 года

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Владимир Путин подписал закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Закон вводит основные понятия для цифрового рубля, определяет его правовой статус, а также статус проведения операций с ним на специальной платформе, оператором которой выступает Центробанк.
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Эти операции будут проходить по правилам, утвержденным советом директоров финансового регулятора. Он также установит тарифы на проведение операций с третьей формой национальной валюты и сроки, в которые банки должны будут обеспечить клиентам возможность их проведения.
Планируется, что для физических лиц переводы и платежи будут бесплатными, а для бизнеса тариф за прием оплаты составит 0,3 процента от платежа.
Как отмечается в документе, в цифровых рублях нельзя будет открыть вклад и получить кредит и проценты на остатки средств в цифровых кошельках начисляться не будут.
Кроме того, закон закрепляет обязательства ЦБ как оператора платформы: он несет ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций и некоторые другие функции. Для организации функционирования платформы Банк России получит право обрабатывать персональные данные пользователей.
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Помимо этого, вводится запрет на использование в рекламе словосочетания "платформа цифрового рубля" и производных от него слов и словосочетаний лицами, не являющимися операторами этой платформы.
Документ также уточняет понятие "иностранная валюта" — к ней будет относиться национальная денежная единица иностранного государства (группы иностранных государств), выпускаемая в цифровой форме.
Основные положения закона вступают в силу 1 августа этого года.
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Владимир ПутинРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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