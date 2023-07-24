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Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей - РИА Новости, 24.07.2023
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13:58 24.07.2023 (обновлено: 14:53 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/rubl-1885954838.html
Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей
Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс из-за внедрения цифрового рубля, следует из документа на официальном... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:58
2023-07-24T14:53
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс из-за внедрения цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации. Согласно закону, цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на которые могут передавать по наследству, в том числе через завещательные распоряжения. Порядок их совершения определит правительство по согласованию с Центробанком. Расчеты цифровыми рублями будут осуществляться путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Одновременно закон вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя с его банковских счетов. При наличии цифровых рублей на соответствующем счете наследодателя ЦБ будет обязан предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты данных расходов. Наследник, которому завещаны (в том числе путем завещательного распоряжения) цифровые рубли, сможет в любое время в течение шести месяцев со дня открытия наследства получить со счета наследодателя необходимые для похорон средства. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года, а норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.
https://ria.ru/20230721/rubl-1885538360.html
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россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика
Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей

Президент Владимир Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей

© Банк РоссииЦифровой рубль
Цифровой рубль
© Банк России
Цифровой рубль. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс из-за внедрения цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на которые могут передавать по наследству, в том числе через завещательные распоряжения. Порядок их совершения определит правительство по согласованию с Центробанком.
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Расчеты цифровыми рублями будут осуществляться путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.
Одновременно закон вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя с его банковских счетов. При наличии цифровых рублей на соответствующем счете наследодателя ЦБ будет обязан предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты данных расходов.
Наследник, которому завещаны (в том числе путем завещательного распоряжения) цифровые рубли, сможет в любое время в течение шести месяцев со дня открытия наследства получить со счета наследодателя необходимые для похорон средства.
Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года, а норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.
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