https://ria.ru/20230724/rubl-1885954838.html

Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей

Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон о завещании и наследовании цифровых рублей

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс из-за внедрения цифрового рубля, следует из документа на официальном... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:58

2023-07-24T13:58

2023-07-24T14:53

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Гражданский кодекс из-за внедрения цифрового рубля, следует из документа на официальном портале правовой информации. Согласно закону, цифровые рубли считаются безналичными денежными средствами, права на которые могут передавать по наследству, в том числе через завещательные распоряжения. Порядок их совершения определит правительство по согласованию с Центробанком. Расчеты цифровыми рублями будут осуществляться путем их перевода Банком России в рамках платформы цифрового рубля в соответствии с законодательством о национальной платежной системе. Одновременно закон вводит возможность для наследников получать цифровые рубли со счета наследодателя для организации его похорон, по аналогии с действующим порядком получения в подобном случае денег наследодателя с его банковских счетов. При наличии цифровых рублей на соответствующем счете наследодателя ЦБ будет обязан предоставить их лицу, указанному в постановлении нотариуса, для оплаты данных расходов. Наследник, которому завещаны (в том числе путем завещательного распоряжения) цифровые рубли, сможет в любое время в течение шести месяцев со дня открытия наследства получить со счета наследодателя необходимые для похорон средства. Закон вступает в силу с 1 августа 2023 года, а норма об определении правительством порядка совершения завещательных распоряжений цифровыми рублями – с 1 августа 2024 года.

https://ria.ru/20230721/rubl-1885538360.html

https://ria.ru/20230713/korruptsiya-1883883871.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), экономика