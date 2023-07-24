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В Ярославской области женщина порезала лицо девушке за разбитые окна - РИА Новости, 24.07.2023
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11:49 24.07.2023 (обновлено: 15:47 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ranenie-1885920888.html
В Ярославской области женщина порезала лицо девушке за разбитые окна
В Ярославской области женщина порезала лицо девушке за разбитые окна - РИА Новости, 24.07.2023
В Ярославской области женщина порезала лицо девушке за разбитые окна
Жительница села в Ярославской области порезала лицо 16-летней девушке после того, как та разбила окна в ее доме, сообщил РИА Новости источник в экстренных... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:49
2023-07-24T15:47
происшествия
ярославская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Жительница села в Ярославской области порезала лицо 16-летней девушке после того, как та разбила окна в ее доме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Согласно официальному сообщению СУСК России по Ярославской области в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия после произошедшего 22 июля инцидента в поселке Михайловском Ярославского района. "Между 36-летней подозреваемой и 16-летней потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого женщина нанесла ножом один режущий удар в область щеки девушки, причинив ей тем самым тяжкий вред здоровью. В ходе проведения допроса подозреваемая полностью признала свою вину", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что подозреваемая находится под подпиской о невыезде, отметив, что у нее двое несовершеннолетних детей, она работает продавцом в сельском магазине. Больше подробностей в региональном следственном управлении не приводят. "По предварительным данным, на днях между потерпевшей и подозреваемой произошла мелкая ссора, девушка разбила окна в доме подозреваемой, после чего та и нанесла ей рану", - рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона. В социальной сети "ВКонтакте" в группе поселка Михайловский сестра потерпевшей опубликовала фото, на котором видно, что очень глубокий порез пересекает всю щеку девушки, медики наложили ей швы. Автор публикации рассказала, что продавец магазина напала на ее сестру неожиданно и сзади, причин такого поведения она не пояснила.Прокуратура Ярославской области информирует, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Также инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Как сообщает СК РФ, он поручил руководителю СУСК РФ по Ярославской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20230720/kriminal-1885285242.html
https://ria.ru/20230717/sud-1884521381.html
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происшествия, ярославская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ярославской области женщина порезала лицо девушке за разбитые окна

В Ярославской области женщина порезала лицо 16-летней девушке, разбившей окна в ее доме

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июл – РИА Новости. Жительница села в Ярославской области порезала лицо 16-летней девушке после того, как та разбила окна в ее доме, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
Согласно официальному сообщению СУСК России по Ярославской области в понедельник, следователи возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия после произошедшего 22 июля инцидента в поселке Михайловском Ярославского района.
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"Между 36-летней подозреваемой и 16-летней потерпевшей произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, вследствие которого женщина нанесла ножом один режущий удар в область щеки девушки, причинив ей тем самым тяжкий вред здоровью. В ходе проведения допроса подозреваемая полностью признала свою вину", - говорится в сообщении. В СУСК уточнили РИА Новости, что подозреваемая находится под подпиской о невыезде, отметив, что у нее двое несовершеннолетних детей, она работает продавцом в сельском магазине. Больше подробностей в региональном следственном управлении не приводят.
"По предварительным данным, на днях между потерпевшей и подозреваемой произошла мелкая ссора, девушка разбила окна в доме подозреваемой, после чего та и нанесла ей рану", - рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.
В социальной сети "ВКонтакте" в группе поселка Михайловский сестра потерпевшей опубликовала фото, на котором видно, что очень глубокий порез пересекает всю щеку девушки, медики наложили ей швы. Автор публикации рассказала, что продавец магазина напала на ее сестру неожиданно и сзади, причин такого поведения она не пояснила.
Прокуратура Ярославской области информирует, что поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела. Также инцидентом заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Как сообщает СК РФ, он поручил руководителю СУСК РФ по Ярославской области представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
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