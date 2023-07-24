"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине
Читатели Welt осудили слова главы МИД ФРГ Бербок о проблемах с газом из-за уроков Путина
© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от президента России Владимира Путина.
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"Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще наказываем Россию санкциями", — написал один из комментаторов.
"Она, вообще, использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя как стажер, а не министр иностранных дел", — поддержал его другой юзер.
"Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", — отметил третий пользователь.
"Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", — отметил третий пользователь.
"У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", — поделился мнением еще один читатель.
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"Она делает невероятные выводы. Просто фантастика", — заключил участник дискуссии.
Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в некоторых стран ЕС, связанные в том числе с проблемами техобслуживания турбин для "Северного потока" из-за ограничительных мер в отношении Москвы.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.