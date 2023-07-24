https://ria.ru/20230724/putin-1885945954.html

"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине

"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине - РИА Новости, 24.07.2023

"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:25

2023-07-24T13:25

2023-07-24T14:50

в мире

анналена бербок

германия

россия

европа

владимир путин

евросоюз

северный поток

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от президента России Владимира Путина."Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще наказываем Россию санкциями", — написал один из комментаторов."Она, вообще, использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя как стажер, а не министр иностранных дел", — поддержал его другой юзер. "Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", — отметил третий пользователь."У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", — поделился мнением еще один читатель. "Она делает невероятные выводы. Просто фантастика", — заключил участник дискуссии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в некоторых стран ЕС, связанные в том числе с проблемами техобслуживания турбин для "Северного потока" из-за ограничительных мер в отношении Москвы.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20230724/shok-1885857901.html

https://ria.ru/20230722/armiya-1885668046.html

германия

россия

европа

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в мире, анналена бербок, германия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, северный поток