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"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине - РИА Новости, 24.07.2023
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13:25 24.07.2023 (обновлено: 14:50 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/putin-1885945954.html
"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине
"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине - РИА Новости, 24.07.2023
"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине
Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:25
2023-07-24T14:50
в мире
анналена бербок
германия
россия
европа
владимир путин
евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от президента России Владимира Путина.&quot;Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще наказываем Россию санкциями&quot;, — написал один из комментаторов."Она, вообще, использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя как стажер, а не министр иностранных дел", — поддержал его другой юзер. "Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", — отметил третий пользователь."У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", — поделился мнением еще один читатель. &quot;Она делает невероятные выводы. Просто фантастика&quot;, — заключил участник дискуссии.Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в некоторых стран ЕС, связанные в том числе с проблемами техобслуживания турбин для "Северного потока" из-за ограничительных мер в отношении Москвы.Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230724/shok-1885857901.html
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в мире, анналена бербок, германия, россия, европа, владимир путин, евросоюз, северный поток
В мире, Анналена Бербок, Германия, Россия, Европа, Владимир Путин, Евросоюз, Северный поток
"Невероятно". В Германии ужаснулись неожиданным словам Бербок о Путине

Читатели Welt осудили слова главы МИД ФРГ Бербок о проблемах с газом из-за уроков Путина

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что проблемы с газом в Европе стали "уроком" от президента России Владимира Путина.
«

"Это не Путин отключил газ, мы сами это сделали. И еще наказываем Россию санкциями", — написал один из комментаторов.

"Она, вообще, использовала дипломатию когда-либо? Она ведет себя как стажер, а не министр иностранных дел", — поддержал его другой юзер.

"Экономический успех Германии заключается в надежном и доступном энергоснабжении", — отметил третий пользователь.
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"У Бербок память слабая? Пора вспомнить, почему перестал поступать российский газ в Европу", — поделился мнением еще один читатель.
«

"Она делает невероятные выводы. Просто фантастика", — заключил участник дискуссии.

Запад усилил санкционное давление на Москву после начала спецоперации, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля 2022 года, тогда возникли первые перебои с поставками газа из России в некоторых стран ЕС, связанные в том числе с проблемами техобслуживания турбин для "Северного потока" из-за ограничительных мер в отношении Москвы.
Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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В миреАнналена БербокГерманияРоссияЕвропаВладимир ПутинЕвросоюзСеверный поток
 
 
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