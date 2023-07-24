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В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:50 24.07.2023 (обновлено: 13:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 24.07.2023
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина
Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:50
2023-07-24T13:42
специальная военная операция на украине
владимир путин
александр лукашенко
россия
сша
вооруженные силы украины
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. &quot;Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения&quot;, — написал один из комментаторов."Это наступление должно было провалиться, потому что Россия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много западной техники", — добавил другой. "А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ", — отметил третий. "США не хотят, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время, потому что они мечтают ослабить Россию", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно завершать конфликт, пока не поздно", — заключили читатели. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, США, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, В мире
В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

Читатели Гуаньча отметили изменение в поведении Зеленского после слов Путина о ВСУ

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ.
«

"Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения", — написал один из комментаторов.

"Это наступление должно было провалиться, потому что Россия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много западной техники", — добавил другой.
"А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ", — отметил третий.
"США не хотят, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время, потому что они мечтают ослабить Россию", — поделился мнением еще один пользователь.
"Нужно завершать конфликт, пока не поздно", — заключили читатели.
В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРоссияСШАВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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