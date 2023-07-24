https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html

В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина - РИА Новости, 24.07.2023

В Китае отметили изменение в поведении Зеленского после заявления Путина

Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T09:50

2023-07-24T09:50

2023-07-24T13:42

специальная военная операция на украине

владимир путин

александр лукашенко

россия

сша

вооруженные силы украины

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Читатели китайского портала "Гуаньча" поддержали заявление президента России Владимира Путина о провальном контрнаступлении ВСУ. "Теперь Зеленский в панике обвиняет Запад в медленной поставке вооружения", — написал один из комментаторов."Это наступление должно было провалиться, потому что Россия построила хорошие оборонительные сооружения и уничтожила много западной техники", — добавил другой. "А ведь какие-то раньше слухи распространяли в США про контрнаступление ВСУ", — отметил третий. "США не хотят, чтобы конфликт прекратился в ближайшее время, потому что они мечтают ослабить Россию", — поделился мнением еще один пользователь. "Нужно завершать конфликт, пока не поздно", — заключили читатели. В конце прошлой недели на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко Путин заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек.

https://ria.ru/20230724/ukraina-1885836200.html

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владимир путин, александр лукашенко, россия, сша, вооруженные силы украины, владимир зеленский, в мире