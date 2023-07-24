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Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами - РИА Новости, 24.07.2023
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16:11 24.07.2023
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Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами
Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами - РИА Новости, 24.07.2023
Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами
Президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:11
2023-07-24T16:11
россия
владимир путин
политика
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.
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россия, владимир путин, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)
Россия, Владимир Путин, Политика, Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами

Путин подписал закон о полномочиях Минюста проводить внеплановые проверки для иноагентов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах".
Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности.
Также устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.
Здание Министерства Юстиции России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Минюст России обновил список иноагентов
21 июля, 21:13
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаМинистерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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