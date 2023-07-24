https://ria.ru/20230724/proverki-1885983182.html

Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами

Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами - РИА Новости, 24.07.2023

Путин подписал закон о полномочиях Минюста по контролю за иноагентами

Президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами, соответствующий документ опубликован на официальном... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:11

2023-07-24T16:11

2023-07-24T16:11

россия

владимир путин

политика

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о полномочиях Минюста РФ по контролю за иноагентами, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Законом предусматривается закрепление за Минюстом РФ полномочия "по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иностранных агентах". Кроме того, закон дополняет 255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" следующим положением: органы публичной власти, организации, должностные лица и физические лица при осуществлении своей деятельности "обязаны учитывать ограничения, связанные со статусом иностранного агента". Действия (бездействие) указанных лиц не должны способствовать нарушению иностранным агентом законодательства РФ об иноагентах. Закон предусматривает запрет для иноагентов на получение государственной финансовой и имущественной поддержки, в том числе при осуществлении творческой деятельности. Также устанавливается возможность проведения плановых и внеплановых проверок в отношении иноагентов.

https://ria.ru/20230721/inoagenty-1885609155.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, политика, министерство юстиции рф (минюст россии)