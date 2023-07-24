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Мишустин прокомментировал проект о комфортной городской среде для собак - РИА Новости, 24.07.2023
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09:38 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/proekt-1885885852.html
Мишустин прокомментировал проект о комфортной городской среде для собак
Мишустин прокомментировал проект о комфортной городской среде для собак - РИА Новости, 24.07.2023
Мишустин прокомментировал проект о комфортной городской среде для собак
Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о проекте создания комфортной городской среды для собак, глава правительства счел его перспективным. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:38
2023-07-24T09:38
россия
михаил мишустин
"дом.рф"
виталий мутко
олег кожемяко
общество
животные
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о проекте создания комфортной городской среды для собак, глава правительства счел его перспективным. Мишустин пообщался с выпускниками программы "Архитеркторы.рф", они рассказали ему о своих проектах, один из них касался создания комфортной среды для собак, специальных площадок. "Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. У любого из нас проект Артема вызывает улыбку. Это доброта, доброе отношение к животным. Мне кажется, он очень перспективен", - сказал Мишустин. Он поинтересовался, сколько собак у главы Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и попросил их поддержать проект. Премьеру представили и другие проекты, в частности, проект деревянного домостроения. "Мы сами можем спокойно абсолютно с глубокой переработкой дерева справиться. И есть отличный пример. Я знаю большое количество компаний. Последние пять лет это целый бум деревянного домостроения. Они не то что ничуть не хуже, но даже лучше делают, чем многие компании, которые когда-то считались эталонами деревянного домостроения", - сказал Мишустин. Кожемяко, в свою очередь, рассказал, что эта отрасль в крае активно развивается, и есть планы строительства социальных объектов из дерева. Глава правительства отметил важность программы "Архитекторы.рф". Он поинтересовался, почему на встрече отсутствует глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, и получил от архитекторов ответ, что "он дома". "Дома? Понятно. Привет ему передайте", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, "дом.рф", виталий мутко, олег кожемяко, общество, животные
Россия, Михаил Мишустин, "Дом.РФ", Виталий Мутко, Олег Кожемяко, Общество, Животные
Мишустин прокомментировал проект о комфортной городской среде для собак

Премьер Мишустин счел перспективным проект о комфортной городской среде для собак

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолодой человек с собакой
Молодой человек с собакой - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молодой человек с собакой. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл - РИА Новости. Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину рассказали о проекте создания комфортной городской среды для собак, глава правительства счел его перспективным.
Мишустин пообщался с выпускниками программы "Архитеркторы.рф", они рассказали ему о своих проектах, один из них касался создания комфортной среды для собак, специальных площадок.
«
"Мне кажется, это интересно, ребят. Прям неожиданно. Мне кажется, это творческий проект. У любого из нас проект Артема вызывает улыбку. Это доброта, доброе отношение к животным. Мне кажется, он очень перспективен", - сказал Мишустин.
Он поинтересовался, сколько собак у главы Приморья Олега Кожемяко и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева и попросил их поддержать проект.
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Премьеру представили и другие проекты, в частности, проект деревянного домостроения.
«
"Мы сами можем спокойно абсолютно с глубокой переработкой дерева справиться. И есть отличный пример. Я знаю большое количество компаний. Последние пять лет это целый бум деревянного домостроения. Они не то что ничуть не хуже, но даже лучше делают, чем многие компании, которые когда-то считались эталонами деревянного домостроения", - сказал Мишустин.
Кожемяко, в свою очередь, рассказал, что эта отрасль в крае активно развивается, и есть планы строительства социальных объектов из дерева.
Глава правительства отметил важность программы "Архитекторы.рф". Он поинтересовался, почему на встрече отсутствует глава "Дом.РФ" Виталий Мутко, и получил от архитекторов ответ, что "он дома".
«
"Дома? Понятно. Привет ему передайте", - сказал Мишустин.
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