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Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат - РИА Новости, 24.07.2023
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат
Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:34
2023-07-24T16:34
2023-07-24T16:42
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил журналистам глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов."Рассмотрим завтра", - сказал Картаполов."Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", - добавил Картаполов.Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, отмечал в пятницу Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф, андрей картаполов, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Военный призыв и студенческие отсрочки
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат
Депутат Картаполов: повышение призывного возраста в России будет поэтапным
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил журналистам глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.
"Рассмотрим завтра", - сказал Картаполов.
"Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", - добавил Картаполов.
Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, отмечал в пятницу Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.