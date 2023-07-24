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Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат - РИА Новости, 24.07.2023
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16:34 24.07.2023 (обновлено: 16:42 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/prizyv-1885991949.html
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат - РИА Новости, 24.07.2023
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат
Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:34
2023-07-24T16:42
общество
россия
госдума рф
андрей картаполов
военный призыв и студенческие отсрочки
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил журналистам глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов."Рассмотрим завтра", - сказал Картаполов."Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", - добавил Картаполов.Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, отмечал в пятницу Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
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общество, россия, госдума рф, андрей картаполов, военный призыв и студенческие отсрочки
Общество, Россия, Госдума РФ, Андрей Картаполов, Военный призыв и студенческие отсрочки
Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат

Депутат Картаполов: повышение призывного возраста в России будет поэтапным

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкПризывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России
Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Призывник на построении перед отправкой на срочную службу в вооруженные силы России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил журналистам глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов.
"Рассмотрим завтра", - сказал Картаполов.
"Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", - добавил Картаполов.
Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, отмечал в пятницу Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.
Единый реестр военнообязанных и электронные повестки
12 апреля, 10:00
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ОбществоРоссияГосдума РФАндрей КартаполовВоенный призыв и студенческие отсрочки
 
 
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