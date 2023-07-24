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Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат

Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат - РИА Новости, 24.07.2023

Повышение призывного возраста в России будет поэтапным, заявил депутат

Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:34

2023-07-24T16:34

2023-07-24T16:42

общество

россия

госдума рф

андрей картаполов

военный призыв и студенческие отсрочки

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Госдума РФ рассмотрит проект о повышении призывного возраста до 30 лет во втором и третьем чтениях 25 июля, повышение возраста будет поэтапным, сообщил журналистам глава комитета Думы по обороне Андрей Картаполов."Рассмотрим завтра", - сказал Картаполов."Это будет поэтапно все… Начиная с 2024 года будет на год сдвигаться, к 1 января 2026 года", - добавил Картаполов.Законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет, соответствующая поправка одобрена ко второму чтению, отмечал в пятницу Картаполов. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста, документ предполагал повышение нижней границы возраста призывников с действующих сегодня 18 лет до 21 года.

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общество, россия, госдума рф, андрей картаполов, военный призыв и студенческие отсрочки