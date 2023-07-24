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Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды - РИА Новости, 24.07.2023
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05:22 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/primore-1885865418.html
Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды
Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды - РИА Новости, 24.07.2023
Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды
Около 200 тысяч жителей Приморья участвуют голосовании за лучшие проекты создания комфортной городской среды для муниципальных образований, сообщил глава... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:22
2023-07-24T05:22
россия
владивосток
европа
олег кожемяко
общество
михаил мишустин
дальневосточный федеральный университет
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Около 200 тысяч жителей Приморья участвуют голосовании за лучшие проекты создания комфортной городской среды для муниципальных образований, сообщил глава региона Олег Кожемяко на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений". В понедельник во Владивостоке стартовал форум "Развитие малых городов и исторических поселений". В нем в том числе примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. На открытии форума Кожемяко рассказал, что сегодня в сфере благоустройства городов и сел много делается со стороны Минстроя РФ и Минвостокразвития РФ, который подхватил соответствующие программы и также их финансирует. "Мы видим, как малые города откликаются на это. На примере Приморья – если в первом конкурсе участвовали пять городов, то сейчас 16 заявок поданы. Мы позиционируем те успехи, которые достигли малые города, и главы, и люди сами начинают активно вовлекаться в общественное голосование, выбор проектов, подбирается архитектурная команда. Мы видим по вовлеченности, что 200 тысяч жителей участвуют в голосовании", - сказал Кожемяко. Он отметил, что власти Приморья поддерживают такие проекты, в том числе с помощью создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В прошлом году их было 118, сейчас уже 280 проектов и ТОС из людей, которые решили своими руками создавать комфортную среду. Также губернатор отметил, что благоустройство городов позволяет привлечь в регион больше туристов. "Владивосток является частью архитектурной Европы в Азии - почему сюда всегда много приезжают гостей. Их интересовали вечерние программы и архитектура. И создание президентом здесь культурно-выставочного центра – это генерация синтеза российской культуры. Здесь будет Третьяковская галерея, Русский музей, Музей Востока, здесь будет Эрмитаж", - отметил Кожемяко на деловом завтраке "Строим будущее: среда-город-страна". Он добавил, что программы в сфере благоустройства позволяют восстанавливать в городах и селах парки, скверы, места культуры. "Это позволяет людям видеть преемственность, видеть свое будущее и своих детей", - сказал губернатор. Участники форума обсуждают масштабные преобразования городской среды в малых городах, инструменты поддержки и развития соответствующих проектов, создание креативных пространств и другие темы. В конце дня на форуме объявят итоги Восьмого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и Второго конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований. В регионе в сфере благоустройства в городах и поселках реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС). С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.
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россия, владивосток, европа, олег кожемяко, общество, михаил мишустин, дальневосточный федеральный университет, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), третьяковская галерея
Россия, Владивосток, Европа, Олег Кожемяко, Общество, Михаил Мишустин, Дальневосточный федеральный университет, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Третьяковская галерея
Около 200 тысяч приморцев голосуют за проекты комфортной среды

Кожемяко: около 200 тысяч жителей Приморского края голосуют за проекты комфортной среды

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июл – РИА Новости. Около 200 тысяч жителей Приморья участвуют голосовании за лучшие проекты создания комфортной городской среды для муниципальных образований, сообщил глава региона Олег Кожемяко на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений".
В понедельник во Владивостоке стартовал форум "Развитие малых городов и исторических поселений". В нем в том числе примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он также встретится с участниками образовательной программы "Архитекторы.рф" на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.
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На открытии форума Кожемяко рассказал, что сегодня в сфере благоустройства городов и сел много делается со стороны Минстроя РФ и Минвостокразвития РФ, который подхватил соответствующие программы и также их финансирует.
"Мы видим, как малые города откликаются на это. На примере Приморья – если в первом конкурсе участвовали пять городов, то сейчас 16 заявок поданы. Мы позиционируем те успехи, которые достигли малые города, и главы, и люди сами начинают активно вовлекаться в общественное голосование, выбор проектов, подбирается архитектурная команда. Мы видим по вовлеченности, что 200 тысяч жителей участвуют в голосовании", - сказал Кожемяко.
Он отметил, что власти Приморья поддерживают такие проекты, в том числе с помощью создания территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В прошлом году их было 118, сейчас уже 280 проектов и ТОС из людей, которые решили своими руками создавать комфортную среду.
Также губернатор отметил, что благоустройство городов позволяет привлечь в регион больше туристов.
"Владивосток является частью архитектурной Европы в Азии - почему сюда всегда много приезжают гостей. Их интересовали вечерние программы и архитектура. И создание президентом здесь культурно-выставочного центра – это генерация синтеза российской культуры. Здесь будет Третьяковская галерея, Русский музей, Музей Востока, здесь будет Эрмитаж", - отметил Кожемяко на деловом завтраке "Строим будущее: среда-город-страна".
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Он добавил, что программы в сфере благоустройства позволяют восстанавливать в городах и селах парки, скверы, места культуры. "Это позволяет людям видеть преемственность, видеть свое будущее и своих детей", - сказал губернатор.
Участники форума обсуждают масштабные преобразования городской среды в малых городах, инструменты поддержки и развития соответствующих проектов, создание креативных пространств и другие темы. В конце дня на форуме объявят итоги Восьмого всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды и Второго конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований.
В регионе в сфере благоустройства в городах и поселках реализуются инициированная главой региона Олегом Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений (ТОС).
С 2019 года в рамках этих программ было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС.
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РоссияВладивостокЕвропаОлег КожемякоОбществоМихаил МишустинДальневосточный федеральный университетМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Третьяковская галерея
 
 
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