https://ria.ru/20230724/pridnestrove-1886051980.html

Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках

Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках - РИА Новости, 24.07.2023

Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках

Жители Приднестровья обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать их для разведки, диверсий и других противоправных действий, сообщили... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T21:06

2023-07-24T21:06

2023-07-24T21:45

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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Жители Приднестровья обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать их для разведки, диверсий и других противоправных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики."Основной вербовочный ресурс — это граждане Приднестровья, пересекающие границу регулярно или с определенной периодичностью на транспорте, а также люди с украинскими корнями или с родственниками на Украине. При вербовке в ход идут различные методы. От простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать, до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется", — отметил оперативный сотрудник МГБ ПМР.Украинскую разведку интересует информация военного и внутриполитического характера. Министерство опубликовало показания жителей Приднестровья, которые общались с представителями иностранных спецслужб."Привели в какое-то помещение, забрали телефон, стали его рассматривать. Интересовались, какая обстановка в Приднестровье, настроения в обществе, какое отношение к СВО. Потом спросили про Оперативную группу российских войск в Приднестровье: где располагается, сколько там военнослужащих, есть ли у меня родственники или знакомые в российской армии", — сказал один из заявителей.При этом ему выдали видеорегистратор и попросили "медленно проехаться по местам расположения воинских частей и поснимать все на видео, собирать информацию о российских военных и их семьях". Местному жителю угрожали внесением в черный список, а также запретом на выезд из Приднестровья ему и семье.Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности.

https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879043306.html

https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html

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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, украина