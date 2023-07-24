https://ria.ru/20230724/pridnestrove-1886051980.html
Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках
Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках - РИА Новости, 24.07.2023
Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках
Жители Приднестровья обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать их для разведки, диверсий и других противоправных действий, сообщили... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T21:06
2023-07-24T21:06
2023-07-24T21:45
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ТИРАСПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Жители Приднестровья обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать их для разведки, диверсий и других противоправных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики."Основной вербовочный ресурс — это граждане Приднестровья, пересекающие границу регулярно или с определенной периодичностью на транспорте, а также люди с украинскими корнями или с родственниками на Украине. При вербовке в ход идут различные методы. От простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать, до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется", — отметил оперативный сотрудник МГБ ПМР.Украинскую разведку интересует информация военного и внутриполитического характера. Министерство опубликовало показания жителей Приднестровья, которые общались с представителями иностранных спецслужб."Привели в какое-то помещение, забрали телефон, стали его рассматривать. Интересовались, какая обстановка в Приднестровье, настроения в обществе, какое отношение к СВО. Потом спросили про Оперативную группу российских войск в Приднестровье: где располагается, сколько там военнослужащих, есть ли у меня родственники или знакомые в российской армии", — сказал один из заявителей.При этом ему выдали видеорегистратор и попросили "медленно проехаться по местам расположения воинских частей и поснимать все на видео, собирать информацию о российских военных и их семьях". Местному жителю угрожали внесением в черный список, а также запретом на выезд из Приднестровья ему и семье.Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности.
https://ria.ru/20230619/pridnestrove-1879043306.html
https://ria.ru/20230720/dipotnosheniya-1885370833.html
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в мире, молдавия, приднестровская молдавская республика, украина
В мире, Молдавия, Приднестровская Молдавская Республика, Украина
Жители ПМР пожаловались на расспросы спецслужб Украины о российских войсках
Жители ПМР пожаловались на попытки ВСУ завербовать их, чтобы узнать расположение ВС России
ТИРАСПОЛЬ, 24 июл — РИА Новости. Жители Приднестровья обращаются с заявлениями о попытках украинских спецслужб использовать их для разведки, диверсий и других противоправных действий, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства госбезопасности Приднестровской Молдавской Республики.
«
"Основной вербовочный ресурс — это граждане Приднестровья, пересекающие границу регулярно или с определенной периодичностью на транспорте, а также люди с украинскими корнями или с родственниками на Украине. При вербовке в ход идут различные методы. От простых просьб что-то привезти либо отснять или сфотографировать, до прямых угроз и шантажа, если вербуемое лицо сопротивляется", — отметил оперативный сотрудник МГБ ПМР.
Украинскую разведку интересует информация военного и внутриполитического характера. Министерство опубликовало показания жителей Приднестровья, которые общались с представителями иностранных спецслужб.
"Привели в какое-то помещение, забрали телефон, стали его рассматривать. Интересовались, какая обстановка в Приднестровье, настроения в обществе, какое отношение к СВО. Потом спросили про Оперативную группу российских войск в Приднестровье: где располагается, сколько там военнослужащих, есть ли у меня родственники или знакомые в российской армии", — сказал один из заявителей.
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При этом ему выдали видеорегистратор и попросили "медленно проехаться по местам расположения воинских частей и поснимать все на видео, собирать информацию о российских военных и их семьях". Местному жителю угрожали внесением в черный список, а также запретом на выезд из Приднестровья ему и семье.
Министерство госбезопасности ПМР напомнило, что сотрудничество со спецслужбами другой страны грозит наказанием в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Добровольная явка освобождает от уголовной и иной ответственности.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого — русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что республика присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему регион стал фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Там сформировано непризнанное государство — Приднестровская Молдавская Республика. Мир в регионе поддерживают совместные силы, включая российских военных.
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