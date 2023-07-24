https://ria.ru/20230724/preparaty-1885964396.html

В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ

В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 24.07.2023

В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ

Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:41

2023-07-24T14:41

2023-07-24T15:25

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

вич

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. Так там отреагировали на публикацию издания "Фонтанка.ру", в которой говорилось, что закупленные на этот год лекарства для ВИЧ-инфицированных уже закончились или заканчиваются. "В настоящее время федеральным казенным учреждением "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения" Минздрава России проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год", — говорится в релизе Минздрава.Там подчеркнули, что лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ — важное направление работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях и находится на постоянном контроле.

https://ria.ru/20230328/minzdrav-1861302837.html

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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич