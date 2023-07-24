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В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 24.07.2023
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14:41 24.07.2023 (обновлено: 15:25 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/preparaty-1885964396.html
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 24.07.2023
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ
Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:41
2023-07-24T15:25
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вич
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. Так там отреагировали на публикацию издания "Фонтанка.ру", в которой говорилось, что закупленные на этот год лекарства для ВИЧ-инфицированных уже закончились или заканчиваются. &quot;В настоящее время федеральным казенным учреждением &quot;Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения&quot; Минздрава России проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год&quot;, — говорится в релизе Минздрава.Там подчеркнули, что лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ — важное направление работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях и находится на постоянном контроле.
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич
Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ВИЧ
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ

В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛекарство в капсулах
Лекарство в капсулах - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Лекарство в капсулах. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Так там отреагировали на публикацию издания "Фонтанка.ру", в которой говорилось, что закупленные на этот год лекарства для ВИЧ-инфицированных уже закончились или заканчиваются.
«

"В настоящее время федеральным казенным учреждением "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения" Минздрава России проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год", — говорится в релизе Минздрава.

Там подчеркнули, что лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ — важное направление работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях и находится на постоянном контроле.
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