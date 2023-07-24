https://ria.ru/20230724/preparaty-1885964396.html
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ - РИА Новости, 24.07.2023
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ
Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:41
2023-07-24T14:41
2023-07-24T15:25
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
вич
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Минздрав и регионы продолжают мероприятия для обеспечения антиретровирусными препаратами пациентов с ВИЧ-инфекцией, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства. Так там отреагировали на публикацию издания "Фонтанка.ру", в которой говорилось, что закупленные на этот год лекарства для ВИЧ-инфицированных уже закончились или заканчиваются. "В настоящее время федеральным казенным учреждением "Федеральный центр планирования и лекарственного обеспечения" Минздрава России проводятся закупочные мероприятия в целях обеспечения потребности в препаратах ВИЧ на 2023 год", — говорится в релизе Минздрава.Там подчеркнули, что лекарственное обеспечение пациентов с ВИЧ — важное направление работы системы здравоохранения как на федеральном, так и на региональном уровнях и находится на постоянном контроле.
https://ria.ru/20230328/minzdrav-1861302837.html
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здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), вич
Здоровье - Общество, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), ВИЧ
В Минздраве опровергли сообщения о нехватке препаратов для пациентов с ВИЧ
В Минздраве сообщили о продолжении закупок препаратов для пациентов с ВИЧ на 2023 год