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Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении
Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.07.2023
Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и 6 единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:01
2023-07-24T14:20
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и 6 единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу Caesar, сообщили в Минобороны России.На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного Харьковской области."Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" французского производства. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области", - сообщили в ведомстве.
харьковская область
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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении
Минобороны: Киев потерял за сутки до 95 военных и гаубицу Caesar на Купянском направлении