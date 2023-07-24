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Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении

Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении - РИА Новости, 24.07.2023

Киев потерял до 95 военных на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и 6 единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T14:01

2023-07-24T14:01

2023-07-24T14:20

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки до 95 украинских военных и 6 единиц техники, включая одну французскую самоходную гаубицу Caesar, сообщили в Минобороны России.На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах Двуречной, Синьковки, Петропавловки, Табаевки и Песчаного Харьковской области."Уничтожено до 95 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Cezar" французского производства. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области", - сообщили в ведомстве.

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)