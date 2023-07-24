https://ria.ru/20230724/postavki-1885852830.html

Путин сообщил, что Россия будет поставлять в Африку зерно и удобрения

Путин сообщил, что Россия будет поставлять в Африку зерно и удобрения - РИА Новости, 24.07.2023

Путин сообщил, что Россия будет поставлять в Африку зерно и удобрения

Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что несмотря на санкции, РФ будет... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T00:18

2023-07-24T00:18

2023-07-24T01:23

россия

африка

экономика

владимир путин

евразийский экономический союз

зерновая сделка

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего" заявил, что несмотря на санкции, РФ будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений.Соответствующая статья опубликована на сайте Кремля."Несмотря на санкции, Россия будет и дальше энергично работать над организацией поставок в Африку зерна, продовольствия, удобрений и не только: мы высоко ценим и продолжим динамично развивать всю палитру экономических связей с Африкой – и с отдельными государствами, и с региональными интеграционными объединениями, и, конечно же, с Африканским союзом", - говорится в статье президента РФ.Он отметил, что приветствуется стратегический курс данной организации на дальнейшую экономическую интеграцию и формирование Африканской континентальной зоны свободной торговли. "Готовы налаживать прагматические, взаимовыгодные связи, в том числе по линии Евразийского экономического союза. Настроены также на активизацию сотрудничества и с другими региональными объединениями континента", - уточнил президент.Путин подчеркнул, что партнёрские связи России и Африки имеют прочные, глубокие корни и во все времена отличались стабильностью, доверием и доброжелательностью. "Мы последовательно поддерживали африканские народы в их борьбе за освобождение от колониального гнёта, оказывали содействие в становлении государственности, в укреплении суверенитета и обороноспособности. Многое было сделано для создания устойчивых основ национальных экономик", - добавил президент.По его словам, к середине 1980-х годов при участии российских специалистов в Африке было построено более 330 крупных инфраструктурных и промышленных объектов, работающих "по сей день, продолжая вносить весомый вклад в экономическое развитие континента".Также он отметил, что в России получили образование десятки тысяч африканских врачей, технических специалистов, инженеров, офицеров, учителей.

https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854051.html

https://ria.ru/20230724/sdelka-1885854214.html

https://ria.ru/20230724/zerno-1885851950.html

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россия, африка, экономика, владимир путин, евразийский экономический союз, зерновая сделка