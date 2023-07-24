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Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП - РИА Новости, 24.07.2023
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11:55 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/poseschenie-1885923147.html
Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП
Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП - РИА Новости, 24.07.2023
Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП
Столичный торговый центр "Времена года" второй день закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, рассказал РИА Новости охранник ТЦ. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T11:55
2023-07-24T11:55
происшествия
москва
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" второй день закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, рассказал РИА Новости охранник ТЦ. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы. "Конечно, центр сегодня закрыт, вы же слышали, что произошло. Когда откроется, не знаем", - сказал охранник ТЦ. По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле здания стоит охрана. Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте.
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происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП

ТЦ "Времена года" в Москве остается закрытым для посещения после ЧП с прорывом трубы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛюди около ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой
Люди около ТЦ Времена года, где произошел прорыв трубы с горячей водой - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди около ТЦ "Времена года", где произошел прорыв трубы с горячей водой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" второй день закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, рассказал РИА Новости охранник ТЦ.
В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы.
«
"Конечно, центр сегодня закрыт, вы же слышали, что произошло. Когда откроется, не знаем", - сказал охранник ТЦ.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле здания стоит охрана.
Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте.
Авария в ТЦ "Времена года" в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

Автомобили экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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1 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Все четверо погибших — женщины.

Сотрудники экстренных служб и скорой медицинской помощи во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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3 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

Люди около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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4 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

Сотрудники экстренных служб во время госпитализации женщины из ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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5 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

Машины скорой медицинской помощи около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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6 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

Последствия прорыва трубы с горячей водой в ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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7 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

Сотрудники экстренных служб около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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8 из 9
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

Сотрудник экстренной службы около ТЦ Времена года на Кутузовском проспекте, где произошел прорыв трубы с горячей водой

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 9

В результате трагедии погибли четыре человека, есть пострадавшие, у некоторых из них тяжелые ожоги.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Все четверо погибших — женщины.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 9

На месте ЧП работают пожарные, полиция и аварийная служба, дежурят машины скорой помощи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 9

Городские службы Москвы устраняют последствия крупной аварии.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 9

Как рассказала сотрудница торгового центра, во время ЧП не сработала сигнализация.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
5 из 9

По словам сотрудницы ТЦ, работников и покупателей начали эвакуировать не сразу, еще некоторое время работали эскалаторы на втором и третьем этажах.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
6 из 9

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших гибель людей.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Прокуратура контролирует установление обстоятельств и причин инцидента в торговом центре.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Съезд с Кутузовского проспекта на территорию ТЦ "Времена года" закрыли на время спасательных работ.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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9 из 9
 
ПроисшествияМоскваПрорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
 
 
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