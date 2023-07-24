https://ria.ru/20230724/poseschenie-1885923147.html

Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП

Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП - РИА Новости, 24.07.2023

Московский ТЦ "Времена года" остается закрытым для посещения после ЧП

Столичный торговый центр "Времена года" второй день закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, рассказал РИА Новости охранник ТЦ. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T11:55

2023-07-24T11:55

2023-07-24T11:55

происшествия

москва

прорыв трубы в тц "времена года" в москве

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/16/1885710162_0:328:3058:2048_1920x0_80_0_0_fcd3c05eb43522d073b3152838678297.jpg

МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Столичный торговый центр "Времена года" второй день закрыт для посещения после прорыва трубы с горячей водой, рассказал РИА Новости охранник ТЦ. В субботу в торговом центре произошел прорыв трубы с горячей водой. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. Врио начальника столичного главка МЧС Юрий Ткаченко сообщил журналистам, что девять человек были госпитализированы. "Конечно, центр сегодня закрыт, вы же слышали, что произошло. Когда откроется, не знаем", - сказал охранник ТЦ. По наблюдению корреспондента РИА Новости, внутри торгового центра выключено освещение, не работают рекламные табло на фасаде здания, возле здания стоит охрана. Прокуратура Москвы в своем телеграм-канале сообщила, что по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) задержан главный инженер частной компании, осуществляющий трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, прорыв трубы в тц "времена года" в москве