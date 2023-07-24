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В Одесской области один из портов пострадал из-за взрывов
В Одесской области один из портов пострадал из-за взрывов - РИА Новости, 24.07.2023
В Одесской области один из портов пострадал из-за взрывов
Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T09:22
2023-07-24T09:22
2023-07-24T10:38
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одесская область
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Один из портов поврежден в Одесской области во время ночных взрывов, сообщила пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире всеукраинского телемарафона. Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило о мощных взрывах в городе Измаил Одесской области, которые звучали ночью на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. "Есть попадание в один из портов, там поврежден ангар, в котором хранилось зерно, повреждено еще несколько резервуаров для других видов грузов, нанесено повреждение определенным портовым мощностям, кранам, тому, что обеспечивает работу порта", - сказала Гуменюк. По информации украинского издания "Страна.ua", речь идет о порте Рени, который расположен на левом берегу реки Дунай. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230722/vzryvy-1885632246.html
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в мире, украина, одесская область, дунай (река)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Одесская область, Дунай (река)
В Одесской области один из портов пострадал из-за взрывов
Представитель ВСУ Гуменюк сообщила о повреждении одного из портов в Одесской области