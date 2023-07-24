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Эксперт объяснил, зачем Польша укрепляет "Сувалкский коридор" - РИА Новости, 24.07.2023
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20:03 24.07.2023 (обновлено: 21:30 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/polsha-1886044850.html
Эксперт объяснил, зачем Польша укрепляет "Сувалкский коридор"
Эксперт объяснил, зачем Польша укрепляет "Сувалкский коридор" - РИА Новости, 24.07.2023
Эксперт объяснил, зачем Польша укрепляет "Сувалкский коридор"
Польша наращивает военное присутствие в районе "Сувалкского коридора", так как опасается, что в случае вооруженного конфликта в этом районе Литва останется... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T20:03
2023-07-24T21:30
польша
литва
калининградская область
мариуш блащак
нато
антон алиханов
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польша наращивает военное присутствие в районе "Сувалкского коридора", так как опасается, что в случае вооруженного конфликта в этом районе Литва останется отрезанной от НАТО, выразил мнение в беседе с РИА Новости польский военный эксперт Мирослав Черняков. Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что еще в текущем году в этом районе будет создан новый саперный батальон, который будет входить в состав 15-й механизированной бригады 16-й механизированной дивизии. "Польское военное и политическое руководство давно считает, что Сувалкский коридор является самым уязвимым местом во всем восточном фланге НАТО. В случае, если по нему будет нанесен удар, в случае атаки с этого направления Литва будет отрезана от остального НАТО", - сказал Черняков. Он уверен, что, укрепляя Сувалкский коридор, Польша не только заботится о безопасности Литвы, но и "в случае какой-либо эскалации не хочет лишиться поддержки размещенных там сил НАТО". Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
https://ria.ru/20230718/voennye-1884923834.html
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польша
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польша, литва, калининградская область, мариуш блащак, нато, антон алиханов
Польша, Литва, Калининградская область, Мариуш Блащак, НАТО, Антон Алиханов
Эксперт объяснил, зачем Польша укрепляет "Сувалкский коридор"

Эксперт Черняков: Польша укрепляет "Сувалкский коридор" боясь, что Литву отрежут от НАТО

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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ВАРШАВА, 24 июл - РИА Новости. Польша наращивает военное присутствие в районе "Сувалкского коридора", так как опасается, что в случае вооруженного конфликта в этом районе Литва останется отрезанной от НАТО, выразил мнение в беседе с РИА Новости польский военный эксперт Мирослав Черняков.
Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров.
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Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что еще в текущем году в этом районе будет создан новый саперный батальон, который будет входить в состав 15-й механизированной бригады 16-й механизированной дивизии.
"Польское военное и политическое руководство давно считает, что Сувалкский коридор является самым уязвимым местом во всем восточном фланге НАТО. В случае, если по нему будет нанесен удар, в случае атаки с этого направления Литва будет отрезана от остального НАТО", - сказал Черняков.
Он уверен, что, укрепляя Сувалкский коридор, Польша не только заботится о безопасности Литвы, но и "в случае какой-либо эскалации не хочет лишиться поддержки размещенных там сил НАТО".
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
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