https://ria.ru/20230724/polsha-1885981744.html
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:06
2023-07-24T16:06
2023-07-24T20:58
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
скотт риттер
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_0:203:3075:1933_1920x0_80_0_0_d6423e5cf212a555c7a04126284422e0.jpg
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил он.Военный назвал такое развитие событий очень рискованным, поскольку оно может привести к опасной эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее Зеленский может решиться на этот шаг ввиду своего отчаянного положения, добавил Риттер."Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идет уже не о победе — Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — пояснил экс-разведчик.При этом Польша уже вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. В рядах ВСУ воюют ее наемники, а правительство Дуды активно поддерживает новые поставки вооружений киевскому режиму, резюмировал он.
https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html
https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html
украина
польша
варшава
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884968750_346:0:3075:2047_1920x0_80_0_0_f27ce6c45b61782701c02e6251c72fee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Экс-разведчик ВС США Риттер допустил объединение Польши и Украины в одно государство