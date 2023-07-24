https://ria.ru/20230724/polsha-1885981744.html

Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского

Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023

Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T16:06

2023-07-24T16:06

2023-07-24T20:58

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

скотт риттер

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил он.Военный назвал такое развитие событий очень рискованным, поскольку оно может привести к опасной эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее Зеленский может решиться на этот шаг ввиду своего отчаянного положения, добавил Риттер."Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идет уже не о победе — Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — пояснил экс-разведчик.При этом Польша уже вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. В рядах ВСУ воюют ее наемники, а правительство Дуды активно поддерживает новые поставки вооружений киевскому режиму, резюмировал он.

https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html

https://ria.ru/20230724/vsu-1885966781.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, скотт риттер, вооруженные силы украины