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Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 24.07.2023 (обновлено: 20:58 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/polsha-1885981744.html
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского - РИА Новости, 24.07.2023
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T16:06
2023-07-24T20:58
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
скотт риттер
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner."Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил он.Военный назвал такое развитие событий очень рискованным, поскольку оно может привести к опасной эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее Зеленский может решиться на этот шаг ввиду своего отчаянного положения, добавил Риттер."Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идет уже не о победе — Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — пояснил экс-разведчик.При этом Польша уже вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. В рядах ВСУ воюют ее наемники, а правительство Дуды активно поддерживает новые поставки вооружений киевскому режиму, резюмировал он.
https://ria.ru/20230724/putin-1885889621.html
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, скотт риттер, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Скотт Риттер, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Сотрут границу. В США забили тревогу из-за тайной операции Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер допустил объединение Польши и Украины в одно государство

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его польский коллега Анджей Дуда могут тайно договориться о создании единого государства, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.
"Зеленский и Дуда не раз встречались, чтобы в том числе обсудить возможность создания политического союза Польши с Украиной, который в буквальном смысле стер бы границы между республиками", — отметил он.
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Военный назвал такое развитие событий очень рискованным, поскольку оно может привести к опасной эскалации вплоть до прямого столкновения Варшавы с Москвой. Тем не менее Зеленский может решиться на этот шаг ввиду своего отчаянного положения, добавил Риттер.
"Украина сейчас ищет пути спасения. Речь идет уже не о победе — Украина не может выиграть, и все прекрасно это понимают", — пояснил экс-разведчик.
При этом Польша уже вовлечена в конфликт на территории бывшей советской республики. В рядах ВСУ воюют ее наемники, а правительство Дуды активно поддерживает новые поставки вооружений киевскому режиму, резюмировал он.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаСкотт РиттерВооруженные силы Украины
 
 
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