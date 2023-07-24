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ВСУ перебрасывают силы на Краснолиманское направление, заявил пленный

ВСУ перебрасывают силы на Краснолиманское направление, заявил пленный - РИА Новости, 24.07.2023

ВСУ перебрасывают силы на Краснолиманское направление, заявил пленный

Солдат украинской армии, базирующихся в тыловом районе в подконтрольной Киеву части Донбасса, перебрасывают на штурм позиций к линии соприкосновения на... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T06:10

2023-07-24T06:10

2023-07-24T06:10

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Солдат украинской армии, базирующихся в тыловом районе в подконтрольной Киеву части Донбасса, перебрасывают на штурм позиций к линии соприкосновения на краснолиманском участке фронта, сообщил РИА Новости попавший в плен при попытке отбить украинские позиции военнослужащий 63-й бригады ВС Украины Виталий Серый. "Нас поднял старший лейтенант, сказал, готовность номер один, хотя в бою мы не были, были все время в тылу. В 9 часов утра мы выехали… Поехали в штаб, нам сказали, что россияне наступили, отбили позиции, блиндажи… Мы поехали в первый раз, не понимали того, что будет", - рассказал солдат, вспоминая день, когда был перекинут из тылового района на передовую в составе штурмовой группы. Он уточнил, что его группе, которой командовал старший солдат, было поручено отбить позиции, которые заняли российские бойцы. По словам пленного, опыта штурмовых действий ни у одного из членов группы до этого дня не было. "Мы доехали до точки спешивания, прошли метров 50 – и нас начали "крыть" (обстреливать – ред.) минометы, причем серьезно "крыть". У нас сразу одному руку оторвало, двое контуженных, мы прошли метров только 500", - сказал пленный. По его словам, после обстрела оставшейся части группы удалось перебежать в ближайший блиндаж. Пленный уточнил, что украинские боевики, не имеющие опыта штурмовых действий, только спасались от атак российской армии, которая сама в тот момент вела наступление на данном участке. Украинский военнослужащий добавил, что когда старший солдат получил отказ, когда пытался запросить у командования поддержку артиллерии. "Забежали в первый окоп, там было наших несколько человек, начали нас накрывать из танка, танк, миномет и АГС (автоматический гранатомет станковый – ред.), было слышно издалека. Просили поддержку артиллерии. Мы просили поддержку по рации, старший солдат просил артподдержку. "Потерпите!", - нам сказали. У меня земля ушла из-под ног просто. Сказали, что мы и потерпеть можем… Нас было восемь человек в блиндаже, семь из них были ранены, с осколками", - пояснил украинский солдат. По его словам, после прилета очередной гранаты было принято решение сдаваться в плен. "Парни кричали: "Выходи с поднятыми руками – и будешь жить". Я выкинул автомат и полез к ним, и через минут пять-десять вышли еще три человека, остальные погибли", - рассказал пленный. Ситуация на краснолиманском направлении в Донбассе остается сложной, на некоторых участках идут позиционные бои. По данным Минобороны России, ВСУ предпринимают безуспешные попытки наступательных действий на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях.

https://ria.ru/20230705/bokser-1882280762.html

https://ria.ru/20230724/plen-1885864395.html

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донбасс, киев, россия, вооруженные силы украины, в мире