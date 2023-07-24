https://ria.ru/20230724/plen-1885936326.html

Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении

Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении - РИА Новости, 24.07.2023

Балицкий заявил о массовой сдаче ВСУ в плен на Запорожском направлении

На Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T12:38

2023-07-24T12:38

2023-07-24T15:33

специальная военная операция на украине

россия

евгений балицкий

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. На Запорожском направлении украинские войска сдаются в плен группами вплоть до взвода, заявил в эфире телеканала "Россия 24" временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Балицкий. "Могу сказать, что на протяжении последнего времени — скажем, месяца — противник начал сдаваться. И сдается уже не по одному-два человека, как раньше были перебежчики в весенний период, а целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы уже наблюдали", — сообщтл он. По словам Балицкого, российские войска устойчиво держат линию обороны. "Боевой дух у них прекрасный", — отметил врио губернатора. Он подчеркнул, что для всех сдавшихся в плен организовано достойное содержание, "никого никто не бьет, не пытает". На прошлой неделе РИА Новости получило кадры, судя по которым как раз на Запорожском направлении в плен сдалась целая группа украинских военных: пришли к российским позициям с поднятыми руками. Раньше такое наблюдалось нечасто: в основном в плен сдавались поодиночке. Всем сдавшимся дали возможность безопасно перейти за линию фронта.

https://ria.ru/20230720/voennoplennyy-1885231058.html

https://ria.ru/20230724/plen-1885864395.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, евгений балицкий, вооруженные силы украины, безопасность