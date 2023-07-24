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Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях - РИА Новости, 24.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 24.07.2023 (обновлено: 05:14 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/plen-1885864395.html
Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях
Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях - РИА Новости, 24.07.2023
Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях
Украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери, более 40... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:08
2023-07-24T05:14
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
в мире
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук."На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе", - сказал он.Более 40 боевиков, по его словам, сдались в плен. "Уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап", - добавил Савчук.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.
https://ria.ru/20230723/kherson-1885779702.html
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вооруженные силы рф, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, В мире, Вооруженные силы Украины
Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях

Группировка "Центр" отразила 13 атак ВСУ и взяла в плен более 40 боевиков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Украинские войска предприняли 13 попыток вернуть утраченные позиции на Сватовском и Краснолиманском направлениях, противник понес значительные потери, более 40 боевиков сдались в плен, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Сватовском и Краснолиманском направлениях противник предпринял 13 попыток вернуть утраченные позиции. В результате слаженных действий передовых подразделений группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации штурмовые группы 25-й воздушно-десантной бригады, а также 21-й и 67-й механизированных бригад ВСУ понести значительные потери в личном составе", - сказал он.
Более 40 боевиков, по его словам, сдались в плен.
"Уничтожены три боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей типа пикап", - добавил Савчук.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены орудие Д-30 и два 120-миллиметровых миномета.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВ миреВооруженные силы Украины
 
 
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