https://ria.ru/20230724/peregovory-1886061929.html

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку и безопасность

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку и безопасность - РИА Новости, 24.07.2023

Блинкен обсудил с главой МИД Румынии зерновую сделку и безопасность

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности и зерновую сделку с главой МИД Румынии, сообщил на пресс-конференции в понедельник пресс-секретарь... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T22:44

2023-07-24T22:44

2023-07-24T22:44

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ВАШИНГТОН, 24 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил вопросы безопасности и зерновую сделку с главой МИД Румынии, сообщил на пресс-конференции в понедельник пресс-секретарь госдепартамента США Мэттью Миллер. "Мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО, госсекретарь дал ясно это понять с главой МИД Румынии в телефонном разговоре сегодня", - сказал представитель ведомства, говоря о теме безопасности в регионе. По его словам, стороны обсудили как ситуацию с "ударами РФ в районе Дуная", а также "более широкие вопросы, в том числе зерновое соглашение. "Госсекретарь дал ясно понять, что он будет приветствовать поддержку Румынией и всеми союзниками и партнерами в регионе возобновления зерновой инициативы", - сказал представитель госдепартамента. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.

https://ria.ru/20230718/shantazh-1884748375.html

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