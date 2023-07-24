https://ria.ru/20230724/peregovory-1886025425.html

Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая

Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая - РИА Новости, 24.07.2023

Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ЮАР провел переговоры с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:17

2023-07-24T18:17

2023-07-24T18:17

россия

китай

николай патрушев

брикс

ван и (политик)

юар

в мире

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ЮАР провел переговоры с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран", - говорится в сообщении. "Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в пресс-релизе. Двусторонние переговоры Патрушева и Ван И состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

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китай

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россия, китай, николай патрушев, брикс, ван и (политик), юар, в мире