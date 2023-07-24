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Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая - РИА Новости, 24.07.2023
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18:17 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/peregovory-1886025425.html
Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая
Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая - РИА Новости, 24.07.2023
Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ЮАР провел переговоры с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:17
2023-07-24T18:17
россия
китай
николай патрушев
брикс
ван и (политик)
юар
в мире
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ЮАР провел переговоры с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран", - говорится в сообщении. "Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в пресс-релизе. Двусторонние переговоры Патрушева и Ван И состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС.
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россия, китай, николай патрушев, брикс, ван и (политик), юар, в мире
Россия, Китай, Николай Патрушев, БРИКС, Ван И (политик), ЮАР, В мире
Патрушев обсудил с Ван И укрепление безопасности России и Китая

Патрушев обсудил с Ван И углубление сотрудничества и укрепление безопасности России с КНР

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник в ЮАР провел переговоры с членом Политбюро, руководителем канцелярии комиссии ЦК Коммунистической партии Китая по иностранным делам Ван И, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
"Обсуждены вопросы углубления российско-китайского сотрудничества в двустороннем и многосторонних форматах, а также поступательного расширения практического взаимодействия России и Китая в целях комплексного укрепления безопасности двух стран", - говорится в сообщении.
"Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - отмечается в пресс-релизе.
Двусторонние переговоры Патрушева и Ван И состоялись в Йоханнесбурге на полях заседания высоких представителей, курирующих вопросы безопасности стран БРИКС.
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