https://ria.ru/20230724/pedagog-1885892921.html
Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани
Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани - РИА Новости, 24.07.2023
Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани
Передвижная стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" открылась в пятницу в Национальном музее Татарстана в Казани. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:11
2023-07-24T10:11
2023-07-24T10:11
год педагога и наставника
сн_образование
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874035416_0:268:3012:1962_1920x0_80_0_0_8e9a5d418d781571895dec8409b736b2.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" открылась в пятницу в Национальном музее Татарстана в Казани. Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Российской академией образования при поддержке министерства культуры РФ и посвящена Году педагога и наставника. "Казалось бы, до педагогов ли сейчас? Но в этом и заключается наша уверенность в будущем, наша твердость в отстаивании собственных принципов и традиций", - заявила на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Она отметила, что на выставке рассказывается о выдающихся ученых, педагогах и государственных деятелях, внесших весомый вклад в развитие и становление системы воспитания и образования в России в период с 18 по 21 век. "Мы постарались сделать выжимку из разных периодов, начиная с императорской России", - сказала Громова. Так, на выставке рассказывается о том, что подготовка кадрового резерва страны стала делом государственной важности при императоре Петре Первом, который повелел открыть в России навигацкие, пушкарские, госпитальные, приказные, гарнизонные и другие школы, а также начальные училища. В Петербурге появилась первая государственная публичная библиотека, были учреждены Академия наук, университет и гимназия при ней. В экспозиции показаны и достижения Екатерининской эпохи: учреждение 10-12 летнего образования для детей с 5-6 лет, введение классно-урочной системы обучения, основание воспитательных домов в Москве и Петербурге, Смольного института благородных девиц и мещанских училищ. Посетители выставки узнают о просветительской и научной деятельности русского педагога Константина Ушинского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в России в 2023 году. В середине 19 века он заложил основы научной педагогики. Уделено внимание и тому, как развивалась система образования после революции 1917 года, когда было введено совместное обучение и обязательное 7-летнее образование. Выставка знакомит не только с историей развития образовательной системы в России, но и с достижениями современной педагогики. Громова отметила "неисчерпаемый опыт отечественной педагогики", который дает гораздо больше преимуществ, чем Болонская система образования. "Гораздо больше преимуществ нам дает возврат к традициям собственного образования. Вы увидите разнообразие, укорененность и пользу традиций на примере этой выставки", - подчеркнула она.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874035416_338:41:3012:2047_1920x0_80_0_0_94fb8b8606a8f2198ae9e0078655fb66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" открылась в пятницу в Национальном музее Татарстана в Казани.
Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Российской академией образования при поддержке министерства культуры РФ и посвящена Году педагога и наставника.
"Казалось бы, до педагогов ли сейчас? Но в этом и заключается наша уверенность в будущем, наша твердость в отстаивании собственных принципов и традиций", - заявила на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова.
Она отметила, что на выставке рассказывается о выдающихся ученых, педагогах и государственных деятелях, внесших весомый вклад в развитие и становление системы воспитания и образования в России в период с 18 по 21 век. "Мы постарались сделать выжимку из разных периодов, начиная с императорской России", - сказала Громова.
Так, на выставке рассказывается о том, что подготовка кадрового резерва страны стала делом государственной важности при императоре Петре Первом, который повелел открыть в России навигацкие, пушкарские, госпитальные, приказные, гарнизонные и другие школы, а также начальные училища. В Петербурге появилась первая государственная публичная библиотека, были учреждены Академия наук, университет и гимназия при ней.
В экспозиции показаны и достижения Екатерининской эпохи: учреждение 10-12 летнего образования для детей с 5-6 лет, введение классно-урочной системы обучения, основание воспитательных домов в Москве и Петербурге, Смольного института благородных девиц и мещанских училищ.
Посетители выставки узнают о просветительской и научной деятельности русского педагога Константина Ушинского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в России в 2023 году. В середине 19 века он заложил основы научной педагогики. Уделено внимание и тому, как развивалась система образования после революции 1917 года, когда было введено совместное обучение и обязательное 7-летнее образование. Выставка знакомит не только с историей развития образовательной системы в России, но и с достижениями современной педагогики.
Громова отметила "неисчерпаемый опыт отечественной педагогики", который дает гораздо больше преимуществ, чем Болонская система образования. "Гораздо больше преимуществ нам дает возврат к традициям собственного образования. Вы увидите разнообразие, укорененность и пользу традиций на примере этой выставки", - подчеркнула она.