https://ria.ru/20230724/pedagog-1885892921.html

Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани

Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани - РИА Новости, 24.07.2023

Выставка, посвященная выдающимся педагогам, открылась в Казани

Передвижная стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" открылась в пятницу в Национальном музее Татарстана в Казани. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:11

2023-07-24T10:11

2023-07-24T10:11

год педагога и наставника

сн_образование

общество

социальный навигатор

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июл - РИА Новости. Передвижная стендовая выставка "Российские педагоги и наставники: от Петра I до наших дней" открылась в пятницу в Национальном музее Татарстана в Казани. Экспозиция подготовлена Фондом "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" совместно с Институтом всеобщей истории Российской академии наук и Российской академией образования при поддержке министерства культуры РФ и посвящена Году педагога и наставника. "Казалось бы, до педагогов ли сейчас? Но в этом и заключается наша уверенность в будущем, наша твердость в отстаивании собственных принципов и традиций", - заявила на открытии выставки председатель наблюдательного совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова. Она отметила, что на выставке рассказывается о выдающихся ученых, педагогах и государственных деятелях, внесших весомый вклад в развитие и становление системы воспитания и образования в России в период с 18 по 21 век. "Мы постарались сделать выжимку из разных периодов, начиная с императорской России", - сказала Громова. Так, на выставке рассказывается о том, что подготовка кадрового резерва страны стала делом государственной важности при императоре Петре Первом, который повелел открыть в России навигацкие, пушкарские, госпитальные, приказные, гарнизонные и другие школы, а также начальные училища. В Петербурге появилась первая государственная публичная библиотека, были учреждены Академия наук, университет и гимназия при ней. В экспозиции показаны и достижения Екатерининской эпохи: учреждение 10-12 летнего образования для детей с 5-6 лет, введение классно-урочной системы обучения, основание воспитательных домов в Москве и Петербурге, Смольного института благородных девиц и мещанских училищ. Посетители выставки узнают о просветительской и научной деятельности русского педагога Константина Ушинского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в России в 2023 году. В середине 19 века он заложил основы научной педагогики. Уделено внимание и тому, как развивалась система образования после революции 1917 года, когда было введено совместное обучение и обязательное 7-летнее образование. Выставка знакомит не только с историей развития образовательной системы в России, но и с достижениями современной педагогики. Громова отметила "неисчерпаемый опыт отечественной педагогики", который дает гораздо больше преимуществ, чем Болонская система образования. "Гораздо больше преимуществ нам дает возврат к традициям собственного образования. Вы увидите разнообразие, укорененность и пользу традиций на примере этой выставки", - подчеркнула она.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, общество, социальный навигатор