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В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми - РИА Новости, 24.07.2023
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми
Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:17
2023-07-24T18:17
2023-07-24T18:17
в мире
китай
ван и (политик)
николай патрушев
брикс
россия
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге. "В условиях изменчивой и хаотичной международной обстановки под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения России и Китая выдержали испытания международной турбулентностью, став более зрелыми, крепкими и полными жизненной силы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
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в мире, китай, ван и (политик), николай патрушев, брикс, россия
В мире, Китай, Ван И (политик), Николай Патрушев, БРИКС, Россия
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми
Ван И: отношения России и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений