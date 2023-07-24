https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886025623.html

В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми

В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми - РИА Новости, 24.07.2023

В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми

Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T18:17

2023-07-24T18:17

2023-07-24T18:17

в мире

китай

ван и (политик)

николай патрушев

брикс

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg

ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге. "В условиях изменчивой и хаотичной международной обстановки под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения России и Китая выдержали испытания международной турбулентностью, став более зрелыми, крепкими и полными жизненной силы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884469108.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, ван и (политик), николай патрушев, брикс, россия