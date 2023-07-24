Рейтинг@Mail.ru
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886025623.html
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми - РИА Новости, 24.07.2023
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми
Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T18:17
2023-07-24T18:17
в мире
китай
ван и (политик)
николай патрушев
брикс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9614da8d323d1eb039012b5a8d80181b.jpg
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге. "В условиях изменчивой и хаотичной международной обстановки под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения России и Китая выдержали испытания международной турбулентностью, став более зрелыми, крепкими и полными жизненной силы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
https://ria.ru/20230716/ucheniya-1884469108.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584427968_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_455fd877910cdf93b84a4b4c653573db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, ван и (политик), николай патрушев, брикс, россия
В мире, Китай, Ван И (политик), Николай Патрушев, БРИКС, Россия
В Пекине заявили, что отношения с Москвой стали более зрелыми

Ван И: отношения России и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Государственные флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Отношения РФ и КНР выстояли в условиях серьезных международных изменений и стали более зрелыми, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге.
«
"В условиях изменчивой и хаотичной международной обстановки под стратегическим руководством лидеров двух государств отношения России и Китая выдержали испытания международной турбулентностью, став более зрелыми, крепкими и полными жизненной силы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
Совместные российско-китайские военные учения - РИА Новости, 1920, 16.07.2023
СМИ: Россия и КНР провели рекордное число совместных военных учений за год
16 июля, 15:58
 
В миреКитайВан И (политик)Николай ПатрушевБРИКСРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала