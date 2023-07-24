https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html

Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией

Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 24.07.2023

Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией

Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:31

2023-07-24T17:31

2023-07-24T17:55

китай

россия

в мире

ван и (политик)

николай патрушев

йоханнесбург

евразийский экономический союз

брикс

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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге."Китай готов и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с Россией, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь", а также укреплять координацию и сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.

https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html

китай

россия

йоханнесбург

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китай, россия, в мире, ван и (политик), николай патрушев, йоханнесбург, евразийский экономический союз, брикс