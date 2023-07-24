https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 24.07.2023
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:31
2023-07-24T17:31
2023-07-24T17:55
китай
россия
в мире
ван и (политик)
николай патрушев
йоханнесбург
евразийский экономический союз
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d28b7e9aaa08bd3213a215709abd4869.jpg
ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге."Китай готов и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с Россией, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь", а также укреплять координацию и сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
https://ria.ru/20230520/soyuz-1873049678.html
китай
россия
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853524188_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_df112ff3333417ad6f7afabefde48627.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, в мире, ван и (политик), николай патрушев, йоханнесбург, евразийский экономический союз, брикс
Китай, Россия, В мире, Ван И (политик), Николай Патрушев, Йоханнесбург, Евразийский экономический союз, БРИКС
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
Ван И заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество и взаимодоверие с Россией