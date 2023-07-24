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Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 24.07.2023
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17:31 24.07.2023 (обновлено: 17:55 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/otnosheniya-1886009757.html
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией - РИА Новости, 24.07.2023
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией
Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:31
2023-07-24T17:55
китай
россия
в мире
ван и (политик)
николай патрушев
йоханнесбург
евразийский экономический союз
брикс
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге."Китай готов и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с Россией, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь", а также укреплять координацию и сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
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китай
россия
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китай, россия, в мире, ван и (политик), николай патрушев, йоханнесбург, евразийский экономический союз, брикс
Китай, Россия, В мире, Ван И (политик), Николай Патрушев, Йоханнесбург, Евразийский экономический союз, БРИКС
Китай заявил о готовности укреплять взаимодоверие с Россией

Ван И заявил о готовности Китая укреплять сотрудничество и взаимодоверие с Россией

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 24 июл – РИА Новости. Китай готов продолжить укреплять стратегическое взаимодействие и взаимодоверие с Россией, заявил в понедельник глава Канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в южноафриканском Йоханнесбурге.
"Китай готов и дальше усиливать стратегическое взаимодействие с Россией, укреплять стратегическое взаимное доверие, углублять сопряжение ЕАЭС с инициативой "Один пояс, один путь", а также укреплять координацию и сотрудничество на двустороннем, региональном и международном уровнях", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И 24-25 июля находится в турне, в рамках которого он посетит Нигерию, Кению, Турцию и ЮАР, где примет участие во встрече высоких представителей по вопросам безопасности стран БРИКС.
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 20.05.2023
"Неестественный союз": Америка не хочет избавляться от иллюзий
20 мая, 08:00
 
КитайРоссияВ миреВан И (политик)Николай ПатрушевЙоханнесбургЕвразийский экономический союзБРИКС
 
 
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