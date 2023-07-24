https://ria.ru/20230724/oplata-1886020962.html

У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов

У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов - РИА Новости, 24.07.2023

У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов

Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:58

2023-07-24T17:58

2023-07-24T17:58

яндекс

delivery club

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. "Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", - говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах. РИА Новости направило запрос в компанию. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.

https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html

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2023

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яндекс, delivery club