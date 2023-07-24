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У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов - РИА Новости, 24.07.2023
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17:58 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/oplata-1886020962.html
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов - РИА Новости, 24.07.2023
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов
Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:58
2023-07-24T17:58
яндекс
delivery club
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. "Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", - говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах. РИА Новости направило запрос в компанию. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
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яндекс, delivery club
Яндекс, Delivery Club
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов

Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда"
Сумка курьера сервиса доставки Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Сумка курьера сервиса доставки "Яндекс.Еда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости.
"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", - говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах.
РИА Новости направило запрос в компанию.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
Курьер службы доставки сервиса Яндекс.Еда - РИА Новости, 1920, 04.12.2022
Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой
4 декабря 2022, 09:09
 
ЯндексDelivery Club
 
 
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