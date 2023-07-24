https://ria.ru/20230724/oplata-1886020962.html
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов - РИА Новости, 24.07.2023
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов
Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:58
2023-07-24T17:58
2023-07-24T17:58
яндекс
delivery club
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756847003_0:281:3071:2008_1920x0_80_0_0_9ea49b27e83dca9d321d417581f5535b.jpg
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости. "Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", - говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах. РИА Новости направило запрос в компанию. В сентябре 2022 года VK и "Яндекс" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
https://ria.ru/20221204/dostavka-1836177039.html
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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яндекс, delivery club
У пользователей "Яндекс Еды" возникли проблемы с оплатой заказов
Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" столкнулись с трудностями при оплате заказов
МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Пользователи "Яндекс Еды" и "Маркет Деливери" могут испытывать временные трудности с оплатой заказов, убедился корреспондент РИА Новости.
"Оплата заказов может работать с перебоями. Уже чиним!", - говорится в сообщении, размещенном в обоих сервисах.
РИА Новости направило запрос в компанию.
В сентябре 2022 года VK и "Яндекс
" объявили о закрытии сделки по обмену активами: "Яндекс" получил сервис доставки еды Delivery Club
, а VK - контентные платформы "Дзен" и "Новости". Позже стало известно и о ребрендинге Delivery Club - сервис получил новое название ("Маркет Деливери") и сконцентрировался на развитии экспресс-доставки разных товаров, в том числе электроники, но сохранив при этом и доставку еды из ресторанов.
Россияне за год стали почти в 13 раз чаще пользоваться онлайн-доставкой