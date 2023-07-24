https://ria.ru/20230724/opk-1885974170.html

ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров

ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023

ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров

Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T15:28

2023-07-24T15:28

2023-07-24T15:29

безопасность

россия

денис мантуров

экономика

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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров. По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, денис мантуров, экономика