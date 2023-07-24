Рейтинг@Mail.ru
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:28 24.07.2023 (обновлено: 15:29 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/opk-1885974170.html
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров
Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:28
2023-07-24T15:29
безопасность
россия
денис мантуров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров. По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".
https://ria.ru/20230508/trudoustroystvo-1870029905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_60fb2520c935d7ec91578c045e2ecbd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, денис мантуров, экономика
Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Экономика
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров

Мантуров: для развертываемых мощностей ОПК нуждается более чем в 16 тысяч специалистов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров.
По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".
Рабочий в сборочном цехе завода Метровагонмаш в подмосковных Мытищах - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
"Уже некого набирать": Россия столкнулась с новой проблемой
8 мая, 08:00
 
БезопасностьРоссияДенис МантуровЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала