https://ria.ru/20230724/opk-1885974170.html
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров - РИА Новости, 24.07.2023
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров
Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T15:28
2023-07-24T15:28
2023-07-24T15:29
безопасность
россия
денис мантуров
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров. По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".
https://ria.ru/20230508/trudoustroystvo-1870029905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_60fb2520c935d7ec91578c045e2ecbd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, денис мантуров, экономика
Безопасность, Россия, Денис Мантуров, Экономика
ОПК необходимо свыше 16 тысяч новых специалистов, заявил Мантуров
Мантуров: для развертываемых мощностей ОПК нуждается более чем в 16 тысяч специалистов
МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Российским оборонно-промышленным предприятиям требуется свыше 16 тысяч новых специалистов для развертываемых производственных мощностей по выпуску наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники, сообщил в понедельник вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Сейчас им нужно оказывать максимальное содействие в выполнении действительно тяжелых задач, которые перед ними поставлены. Прежде всего это касается обеспечения кадровыми ресурсами, которых объективно не хватает нашей "оборонке". Суммарно, с учетом развертываемых мощностей, нам нужно более 16 тысяч специалистов только для организаций, обеспечивающих поставки наиболее востребованных образцов вооружения и военной специальной техники", - сказал Мантуров.
По его словам, речь в первую очередь идет о "рабочем персонале, технических специалистах и инженерных кадрах".
"Уже некого набирать": Россия столкнулась с новой проблемой