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В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА
В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023
В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА
В Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T08:14
2023-07-24T08:14
2023-07-24T08:14
специальная военная операция на украине
кировский район
олег крючков
безопасность
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. В Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. "Организован оперативный штаб", - написал Крючков.
https://ria.ru/20230610/krym-1877352438.html
кировский район
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кировский район, олег крючков, безопасность, республика крым
Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Олег Крючков, Безопасность, Республика Крым
В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА
Советник Крючков: в Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий атак украинских БПЛА