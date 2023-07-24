https://ria.ru/20230724/opershtab-1885875026.html

В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА

В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА - РИА Новости, 24.07.2023

В Крыму создали оперштаб по ликвидации последствий налета украинских БПЛА

В Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T08:14

2023-07-24T08:14

2023-07-24T08:14

специальная военная операция на украине

кировский район

олег крючков

безопасность

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости. В Крыму создан оперативный штаб по ликвидации последствий налета украинских беспилотников, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков в Telegram-канале. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в небе над Крымом сбито и подавлено средствами РЭБ 11 БПЛА противника. При этом, по его словам, произошло попадание в склад боеприпасов в Джанкойском районе, также обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе. "Организован оперативный штаб", - написал Крючков.

https://ria.ru/20230610/krym-1877352438.html

кировский район

республика крым

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кировский район, олег крючков, безопасность, республика крым