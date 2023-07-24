Рейтинг@Mail.ru
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:25 24.07.2023 (обновлено: 08:41 24.07.2023)
https://ria.ru/20230724/ognemetchiki-1885865613.html
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:25
2023-07-24T08:41
специальная военная операция на украине
россия
центральный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885877006_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fd11f4e3a2d33c20bcb8e8acabc76ba7.jpg
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Во время штурма вражеских позиций расчеты БПЛА группировки "Центр" выявили опорный пункт украинских сил. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника. "Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали", - рассказал старший огнеметчик с позывным "Жига". Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое на большом пространстве, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.
https://ria.ru/20230724/plen-1885864395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Уничтожение огнеметами опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
2023-07-24T05:25
true
PT1M17S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885877006_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f95ac01aebf66c1bb566922527a7a51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Огнеметные расчеты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении украинский опорный пункт

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Во время штурма вражеских позиций расчеты БПЛА группировки "Центр" выявили опорный пункт украинских сил. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника.
"Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали", - рассказал старший огнеметчик с позывным "Жига".
Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое на большом пространстве, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.
Работа 200 мотострелковой бригады Южной группы войск под Соледаром - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
Более 40 бойцов ВСУ сдались в плен после провала атак на двух направлениях
05:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЦентральный военный округ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала