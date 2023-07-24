https://ria.ru/20230724/ognemetchiki-1885865613.html
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T05:25
2023-07-24T05:25
2023-07-24T08:41
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россия
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Во время штурма вражеских позиций расчеты БПЛА группировки "Центр" выявили опорный пункт украинских сил. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника. "Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали", - рассказал старший огнеметчик с позывным "Жига". Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое на большом пространстве, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.
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Уничтожение огнеметами опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении
Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
2023-07-24T05:25
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россия, центральный военный округ
Специальная военная операция на Украине, Россия, Центральный военный округ
Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ
Огнеметные расчеты ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении украинский опорный пункт
ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ.
Во время штурма вражеских позиций расчеты БПЛА группировки "Центр" выявили опорный пункт украинских сил. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника.
"Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали", - рассказал старший огнеметчик с позывным "Жига".
Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое на большом пространстве, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.
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