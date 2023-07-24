https://ria.ru/20230724/ognemetchiki-1885865613.html

Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 24.07.2023

Огнеметчики ЦВО уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ

Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T05:25

2023-07-24T05:25

2023-07-24T08:41

специальная военная операция на украине

россия

центральный военный округ

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ЛУГАНСК, 24 июл - РИА Новости. Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. Во время штурма вражеских позиций расчеты БПЛА группировки "Центр" выявили опорный пункт украинских сил. Огнеметчики в составе штурмовой группы подобрались на максимально близкое расстояние к укреплениям противника и нанесли удары из реактивного пехотного огнемета (РПО-А) "Шмель" и легкого пехотного огнемета (ЛПО-97), уничтожив опорный пункт противника. "Задача у нас была в кременских лесах, была выявлена пулеметная точка, и пехота не могла пройти, вызвали нас, отработали", - рассказал старший огнеметчик с позывным "Жига". Термобарические снаряды, которые используются в легких пехотных огнеметах, позволяют получить мощный объемный взрыв в месте попадания боеприпаса. Большая температура внутри взрыва и мощная ударная волна поражает все живое на большом пространстве, даже внутри блиндажей и сооружений, где укрывается личный состав противника.

https://ria.ru/20230724/plen-1885864395.html

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Уничтожение огнеметами опорного пункта ВСУ на Краснолиманском направлении Огнеметные расчеты Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт украинских военных на Краснолиманском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. 2023-07-24T05:25 true PT1M17S

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россия, центральный военный округ