https://ria.ru/20230724/oez-1885906682.html

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить - РИА Новости, 24.07.2023

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить

Оренбургская область планирует расширить особую экономическую зону (ОЭЗ), данное решение поддержано Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T10:51

2023-07-24T10:51

2023-07-24T10:51

оренбургская область

соль-илецк

денис паслер

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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ОРЕНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Оренбургская область планирует расширить особую экономическую зону (ОЭЗ), данное решение поддержано Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня в ОЭЗ зарегистрировано восемь резидентов. Объем заявленных инвестиций – 22,4 миллиардов рублей. В листе согласований – еще семь компаний с плановым объемом инвестиций 7,8 миллиардов рублей. К концу 2025 года прогнозируем, что не менее 20 компаний получат статус резидента нашей ОЭЗ", – сказал глава Оренбуржья Денис Паслер во время деловой встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Во время встречи были затронуты вопросы перспективы расширения особой экономической зоны "Оренбуржье" и реализации межрегиональных туристских проектов. Заявку на увеличение ОЭЗ планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году. "Расширение ОЭЗ концептуально поддерживаем. Вместе с тем хотели бы видеть в этой работе более системный, кластерный подход, заключающийся в выделении приоритетных отраслей и концентрации смежных и связанных производственной кооперацией производств на одной территории", – подчеркнул Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. В ходе совещания договорились, что регион проработает вопрос направления средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье". Также был затронут вопрос развития курорта "Соленые озера" и строительства очистных сооружений в Соль-Илецке Оренбургской области. Паслер в свою очередь отметил, что уже сегодня в регионе отмечается большой потенциал площадки ОЭЗ, реализовать который возможно, увеличив ее площади. ОЭЗ "Оренбуржье" располагается в двух городах области – Оренбурге и Орске. Действующие и потенциальные резиденты займут 75% площади Оренбургской площадки (230 га из 307 га). Для наращивания потенциала особой экономической зоны необходимо дополнительно не менее 374 га прилегающей территории.

https://ria.ru/20230721/proekty-1885549540.html

https://ria.ru/20230721/pochta-1885502133.html

соль-илецк

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

соль-илецк, денис паслер, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)