Рейтинг@Mail.ru
Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить - РИА Новости, 24.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
 
10:51 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/oez-1885906682.html
Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить
Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить - РИА Новости, 24.07.2023
Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить
Оренбургская область планирует расширить особую экономическую зону (ОЭЗ), данное решение поддержано Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T10:51
2023-07-24T10:51
оренбургская область
соль-илецк
денис паслер
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_a0d3ae0c5615ff74f5383c400610560e.jpg
ОРЕНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Оренбургская область планирует расширить особую экономическую зону (ОЭЗ), данное решение поддержано Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Сегодня в ОЭЗ зарегистрировано восемь резидентов. Объем заявленных инвестиций – 22,4 миллиардов рублей. В листе согласований – еще семь компаний с плановым объемом инвестиций 7,8 миллиардов рублей. К концу 2025 года прогнозируем, что не менее 20 компаний получат статус резидента нашей ОЭЗ", – сказал глава Оренбуржья Денис Паслер во время деловой встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым. Во время встречи были затронуты вопросы перспективы расширения особой экономической зоны "Оренбуржье" и реализации межрегиональных туристских проектов. Заявку на увеличение ОЭЗ планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году. "Расширение ОЭЗ концептуально поддерживаем. Вместе с тем хотели бы видеть в этой работе более системный, кластерный подход, заключающийся в выделении приоритетных отраслей и концентрации смежных и связанных производственной кооперацией производств на одной территории", – подчеркнул Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России. В ходе совещания договорились, что регион проработает вопрос направления средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье". Также был затронут вопрос развития курорта "Соленые озера" и строительства очистных сооружений в Соль-Илецке Оренбургской области. Паслер в свою очередь отметил, что уже сегодня в регионе отмечается большой потенциал площадки ОЭЗ, реализовать который возможно, увеличив ее площади. ОЭЗ "Оренбуржье" располагается в двух городах области – Оренбурге и Орске. Действующие и потенциальные резиденты займут 75% площади Оренбургской площадки (230 га из 307 га). Для наращивания потенциала особой экономической зоны необходимо дополнительно не менее 374 га прилегающей территории.
https://ria.ru/20230721/proekty-1885549540.html
https://ria.ru/20230721/pochta-1885502133.html
соль-илецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570479896_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8d6291ce06253b473d7047e8390d55dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
соль-илецк, денис паслер, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Оренбургская область, Соль-Илецк, Денис Паслер, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)

Особую экономическую зону в Оренбургской области планируют расширить

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской областиГубернатор Оренбургской области Денис Паслер
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Оренбургской области
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер
Читать ria.ru в
ОРЕНБУРГ, 24 июл – РИА Новости. Оренбургская область планирует расширить особую экономическую зону (ОЭЗ), данное решение поддержано Минэкономразвития РФ, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Сегодня в ОЭЗ зарегистрировано восемь резидентов. Объем заявленных инвестиций – 22,4 миллиардов рублей. В листе согласований – еще семь компаний с плановым объемом инвестиций 7,8 миллиардов рублей. К концу 2025 года прогнозируем, что не менее 20 компаний получат статус резидента нашей ОЭЗ", – сказал глава Оренбуржья Денис Паслер во время деловой встречи с министром экономического развития Максимом Решетниковым.
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
Проекты по благоустройству на конкурс представили 8 городов Оренбуржья
21 июля, 16:44
Во время встречи были затронуты вопросы перспективы расширения особой экономической зоны "Оренбуржье" и реализации межрегиональных туристских проектов. Заявку на увеличение ОЭЗ планируется подать в Минэкономразвития России к 2024 году.
"Расширение ОЭЗ концептуально поддерживаем. Вместе с тем хотели бы видеть в этой работе более системный, кластерный подход, заключающийся в выделении приоритетных отраслей и концентрации смежных и связанных производственной кооперацией производств на одной территории", – подчеркнул Решетников, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России.
В ходе совещания договорились, что регион проработает вопрос направления средств в рамках инфраструктурных бюджетных кредитов на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ "Оренбуржье".
Также был затронут вопрос развития курорта "Соленые озера" и строительства очистных сооружений в Соль-Илецке Оренбургской области.
Логотип в отделении Почты России - РИА Новости, 1920, 21.07.2023
В Оренбургской области модернизируют 24 сельских почтовых отделения
21 июля, 14:08
Паслер в свою очередь отметил, что уже сегодня в регионе отмечается большой потенциал площадки ОЭЗ, реализовать который возможно, увеличив ее площади.
ОЭЗ "Оренбуржье" располагается в двух городах области – Оренбурге и Орске. Действующие и потенциальные резиденты займут 75% площади Оренбургской площадки (230 га из 307 га). Для наращивания потенциала особой экономической зоны необходимо дополнительно не менее 374 га прилегающей территории.
 
Оренбургская областьСоль-ИлецкДенис ПаслерМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала